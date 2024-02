Joey Veerman laat stilte vallen voor de camera: ‘Wat een klotevraag, haha’

Joey Veerman is erg blij weer terug te zijn op het veld. De middenvelder miste de voorgaande vier Eredivisie-wedstrijden én de verloren kwartfinale in de TOTO KNVB Beker, maar hij keerde tegen FC Volendam (1-5) winst weer terug in de basis. Hoe belangrijk hij zelf vindt dat hij voor PSV is, vindt hij lastig te zeggen. “Een klotevraag”, zegt Veerman lachend voor de camera van ESPN.

De Eindhovenaren begonnen op bezoek bij FC Volendam uiterst moeizaam met een achterstand, maar wisten die uiteindelijk ruimschoots om te buigen. Via goals van Ismael Saibari, Jerdy Schouten, Jordan Teze, Ricardo Pepi en Isaac Babadi werd het 1-5 in het Kras Stadion.

Veerman wist weliswaar niet te scoren, maar hij kijkt desalniettemin met een goed gevoel terug op zijn rentree. De middenvelder raakte geblesseerd na het duel met Excelsior en zijn ploeg wist nadien drie van de vijf wedstrijden niet te winnen.

“Ik ben een slechte toekijker moet ik zeggen”, blikt Veerman terug op de afgelopen periode. “Ik ben niet vaak zenuwachtig, maar als ik dan moet toekijken word ik ineens zenuwachtig. Dat wist ik niet van mezelf, maar dat is natuurlijk niet fijn.”

“Of PSV niet zonder Joey Veerman kan? Ik heb gelezen wat er geschreven werd in de kranten. Weet je, ik ben gewoon blij dat ik weer op het veld sta. Hopelijk kan ik snel weer belangrijk worden voor dit team.”

Verslaggever Mark van Rijswijk vraagt Veerman vervolgens hoe belangrijk hij is voor de ploeg. “Dat vind ik een klotevraag, haha”, zegt hij lachend na een korte stilte. “Ik denk dat ik dit seizoen wel belangrijk ben geweest voor het team.”

“Ik denk dat ik een goed koppel vorm met Jerdy Schouten. Ik ben blij met hoe het tot nu toe gegaan is en ik wil het weer oppakken”, besluit Veerman.

