‘Joey Veerman is einde seizoen écht weg bij PSV, dat kan toch niet anders?’

Hans Kraay junior geniet bij PSV vooral van Joey Veerman. De analist annex verslaggever van ESPN zou er dan ook niet van opkijken als de middenvelder de koploper uit Eindhoven over enkele maanden inruilt voor een club in het buitenland.

"Joey Veerman is écht weg bij PSV aan het einde van het seizoen. Dat kan toch niet anders?", voorspelt Kraay zondag in Goedemorgen Eredivisie een zomers vertrek van de middenvelder uit Eindhoven.

"Ik weet dat er nu ook voetballers kijken die denken dat dit voor hem eigenlijk normale ballen zijn, maar daar waren er tegen PEC Zwolle zó ongelooflijk veel van”, aldus de lovende Kraay, terwijl er beelden worden getoond van enkele fraaie passes van Veerman tegen PEC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Presentator Milan van Dongen vraagt zich af of het een cruciale week is geweest voor de ontwikkeling van Veerman. "Hij was Speler van de Week in de Champions League. Je wordt dus gekozen als allerbeste speler van al die Champions League-wedstrijden. En dat waren er geen twee", benadrukt Kraay.

Van Dongen herinnert Kraay aan een uitspraak van Ronald Koeman, die het nog wel wil zien met Veerman in grote wedstrijden. "Waar hij heel veel beter in is geworden, is ballen veroveren. Dat kleefde weleens aan hem", ziet Kraay een groot verbeterpunt bij Veerman.

"Nou, hij verovert mega veel ballen. En hij verovert ballen zonder te glijden en te schoppen. En dat is veel mooier dan al die glijers. Kenners zeiden: 'Joey Veerman wordt in de Premier League ondersteboven gespeeld'. Maar hij heeft wel iets toegevoegd aan zijn spel. Of zie ik te rooskleurig in?"

"En ik ga ook niet zeggen dat hij per se naast Frenkie (De Jong, red.) hoeft, want daar hebben we er genoeg van die dat kunnen", verwijst Kraay tot slot naar de vele middenvelders die Koeman kan opstellen op het middenveld van het Nederlands elftal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties