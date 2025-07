In een interview met De Telegraaf heeft manager scheidsrechterszaken Raymond van Meenen bekendgemaakt welke arbiters binnen de KNVB worden gezien als potentiële opvolgers van de huidige topscheidsrechters. De groep van zeven krijgt komend seizoen een 'aanvullend programma'.

Met het oog op de toekomstige opvolging van de huidige, door de KNVB beschouwde toparbiters Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük, heeft de voetbalbond een Talents Group in het leven geroepen. In die groep zitten jonge scheidsrechters, waarin men in Zeist veel potentie ziet.

Komend seizoen bestaat de Talents Group uit arbiters Sander van der Eijk, Joey Kooij, Marc Nagtegaal, Martijn Vos, Alex Bos, Robin Hensgens en Jannick van der Laan. "Zij krijgen een aanvullend programma, waarin stilgestaan wordt bij zaken als wedstrijdmanagement, wedstrijdanalyse, voetbaltactiek, de omgang met de media en leiderschapsvorming", schrijft De Telegraaf.

Van Meenen acht het belangrijk om de relatief jonge arbiters klaar te stomen voor het volgende niveau. "We selecteren nieuwe (assistent-)scheidsrechters, die op termijn (internationale) topposities moeten innemen."

"Dit moet ervoor zorgen dat we de opvolging voor de toekomst op orde krijgen”, aldus Van Meenen, die erkent dat er eerder dit soort groepen in het leven zijn geroepen. "Maar het verschil is dat we nu ook een programma hebben opgesteld waarmee we hen verder willen helpen in hun ontwikkeling."

Van Meenen maakt verder duidelijk dat de groep jaarlijks geëvalueerd zal worden. "Wij vinden dat wij hier topsport uitoefenen", vervolgt Van Meenen. "We zijn actief in een topsport-omgeving. De best presterende officials, ongeacht hun leeftijd, moeten worden aangesteld bij de moeilijkste wedstrijden."

"Dat is mijn uitgangspunt, maar ik kan natuurlijk niet altijd de beste negen opstellen. Je hebt te maken met blessures, met internationale verplichtingen, maar ook met de ontwikkeling en doorstroom van talent. Waar ik wel van afgestapt ben, ten opzichte van wat gebruikelijk was, is dat niet iedereen twintig wedstrijden heeft gekregen dit seizoen."

"Kwaliteit moet leidend zijn. De topscheidsrechters hebben de meeste wedstrijden in de Eredivisie gefloten: 27. Andere scheidsrechters hebben minder wedstrijden in de Eredivisie gefloten en weer meer wedstrijden gekregen in de Keuken Kampioen Divisie", aldus Van Meenen.