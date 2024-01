Joey Barton gaat los in nieuwe vrouwonvriendelijke tirade: ‘Cancel me maar!’

Joey Barton heeft andermaal opzien gebaard met een vrouwonvriendelijke tirade op sociale media. De voormalig middenvelder van onder meer Manchester City en Tottenham Hotspur heeft zich opnieuw geërgerd aan vrouwelijke commentatoren.

Barton kreeg eerder al volop kritiek omdat hij beweerde dat vrouwen ‘niet bekwaam’ zijn om over mannenvoetbal te praten. Hij weigerde echter om zijn woorden terug te nemen en besloot donderdag na het FA Cup-duel tussen Everton en Crystal Palace (0-0) opnieuw van zijn hart geen moordkuil te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Lucy Ward deed als commentator verslag van de wedstrijd, terwijl Eni Aluko, voormalig international van de vrouwenploeg van Engeland, in de studio van ITV aanwezig was als analist. Barton postte op X een vernietigende beoordeling van hun inspanningen en gebruikte daarbij de namen van twee beruchte seriemoordenaars.

“Hoe kan ze (Lucy Ward, red.) nou praten over mannenvoetbal? Ze kan niet eens fatsoenlijk tegen een bal trappen. Het commentaar van de bekerwedstrijd tussen Everton en Palace bereikte donderdagavond een nieuw dieptepunt. Eni Aluko en Lucy Ward, de Fred en Rose West van het voetbalcommentaar. Haal ze weg bij het mannenvoetbal en van de televisie.”

“Ze zijn er alleen, omdat er per se een vrouw moet staan. Diversiteit, gelijkheid en inclusie is een hoop onzin. Allemaal over de rug van dat Black Lives Matter geneuzel. Cancel me maar, het maakt me niet meer uit!”

Vorige tirade

Het is zeker niet de eerste keer dat Barton zich zo fel uitspreekt. Ruim een maand geleden ging de oud-prof ook al tekeer op X. “Elke man die luistert naar vrouwelijke commentatoren of vrouwelijke presentatoren moet zichzelf laten nakijken. Ik blijf bij alles wat ik heb gezegd over vrouwen die het mannenvoetbal becommentariëren.”

“Het is hetzelfde als ik ga praten over breien, dat is iets waar ik geen verstand van heb. Sommige mannelijke commentatoren en presentatoren zijn al erg, maar nu zijn we te ver gegaan. Je kunt nu geen wedstrijd meer kijken zonder deze onzin te horen. Elke man die iets anders zegt, is een clown.”

Barton zorgde in het verleden al veelvuldig voor de nodige controverse. Na een bewogen voetbalcarriére ging hij in 2018 aan de slag als manager bij Fleetwood. Barton zit momenteel zonder werk, nadat hij in oktober van dit jaar door Bristol Rovers, dat eveneens actief is in de Engelse League One, op straat werd gezet.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties