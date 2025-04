Joël Piroe is op tweede paasdag heel dicht bij promotie met Leeds United naar de Premier League. De 25-jarige spits maakte maandag tegen Stoke City binnen de eerste twintig minuten (!) een hattrick. Bij winst is Leeds vrijwel zeker van promotie naar het hoogste Engelse niveau.

Piroe had al sinds 24 februari niet meer gescoord voor Leeds, maar maandag was het al in de zesde minuut raak. De aanvaller schoof met zijn favoriete linker simpel een lage voorzet van Manor Solomon binnen: 1-0.

Twee minuten later verdubbelde Piroe de voorsprong door een lage voorzet van Jayden Bogle in alle rust aan te nemen en af te ronden: 2-0. De loepzuivere hattrick van Piroe werd al in de twintigste minuut voltooid. De spits stond op de goede plek om bij de tweede paal een rebound in te tikken: 3-0.

In de 26ste minuut maakte Junior Firpo er 4-0 van. Het werd in de eerste helft nóg erger voor Stoke, want Piroe zette in de 42ste minuut zijn vierde treffer van de middag op het scorebord. Piroe kreeg de bal recht in het gezicht na een schot van Bogle op de paal en reageerde razendsnel door de bal in te tikken.

Leeds United staat bovenaan in de Championship. Een plek bij de eerste twee geeft recht op directe promotie naar de Premier League. Indien Leeds maandag wint van Stoke, kan de ploeg van de Duitse manager Daniel Farke promotie bijna niet meer ontgaan.