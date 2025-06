Jobe Bellingham maakt definitief transfer en helpt Sunderland aan recordsom

Jobe Bellingham gaat Sunderland definitief verlaten, meldt onder meer Fabrizio Romano. De centrale middenvelder gaat zijn carrière vervolgen bij Borussia Dortmund, dat een vast bedrag van 33 miljoen euro overmaakt naar de promovendus. Dat bedrag kan middels bonussen oplopen tot 38 miljoen euro.

Met zijn keuze voor Dortmund treedt Bellingham (19) in de voetsporen van zijn oudere broer Jude (21), die eveneens op jonge leeftijd de overstap maakte naar Dortmund en daar uitgroeide tot middenvelder van wereldklasse.

Jobe Bellingham had bij Sunderland een contract tot medio 2028 en mede door het feit dat die club via de play-offs wist te promoveren, was er van financiële noodzaak om te verkopen geen sprake.

De kassa rinkelt in ieder geval als nooit tevoren bij the Black Cats. Het vorige uitgaande transferrecord stond op naam van Jordan Pickford, die in het seizoen 2017/18 voor 28,5 miljoen euro de overstap maakte naar Everton.

Naast de transfersom heeft Sunderland ook een doorverkooppercentage van vijftien procent bedongen in de onderhandelingen. Sunderland zal derhalve hopen dat Jobe het pad van Jude blijft volgen. De oudere Bellingham vertrok in juli 2023 voor 113 miljoen euro naar Real Madrid.

Jobe Bellingham doorliep jarenlang de jeugdopleiding van Birmingham City, de club die Jude Bellingham medio 2020 verkocht aan Dortmund. Jobe opteerde in 2023, na 26 wedstrijden in het eerste, voor een overstap naar Sunderland. Die club betaalde slechts 1,75 miljoen euro.

Sunderland maakt dus een enorme winst op de 1,91 meter lange rechtspoot, die uiteindelijk negentig wedstrijden speelde voor de club. Daarin was hij goed voor elf goals en zes assists. Het hoogtepunt volgde op 24 mei, toen Sunderland ten koste van Sheffield United promoveerde naar de Premier League (1-2).