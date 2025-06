Jobe Bellingham wil per se naar deze Europese topclub

Borussia Dortmund staat op het punt om opnieuw een telg uit de familie Bellingham binnen te halen. Volgens BILD heeft Jobe Bellingham zijn jawoord gegeven aan BVB, waarmee de onderhandelingen met zijn huidige club Sunderland in een beslissende fase zijn beland.

De negentienjarige middenvelder, de jongere broer van Real Madrid-ster Jude Bellingham, geldt al langere tijd als een gewilde speler op de transfermarkt. Ook Eintracht Frankfurt en RB Leipzig toonden serieuze interesse, maar kregen inmiddels nul op het rekest.

Dortmund lijkt de strijd te winnen, mede dankzij de warme band die Jobe al heeft met de club: tijdens de periode van zijn broer bij Dortmund was hij regelmatig op de tribunes van het Signal Iduna Park te vinden.

De clubleiding van Dortmund heeft de afgelopen weken intensief gelobbyd om Bellingham te overtuigen. Trainer Niko Kovac, sportief directeur Sebastian Kehl, algemeen directeur Hans-Joachim Watzke en sportbestuurder Lars Ricken voerden persoonlijke gesprekken met het talent. Die inspanningen lijken nu hun vruchten af te werpen.

Dortmund wil snel schakelen en heeft de gesprekken met Sunderland inmiddels geopend. De Duitsers zouden niet bereid zijn om meer dan 25 miljoen euro te betalen als vaste transfersom, terwijl Sunderland momenteel veel meer verlangt. De verwachting van BILD is dat beide clubs de komende dagen tot elkaar proberen te komen.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano ligt er echter nog een obstakel op tafel. Op X meldt de transfermarktexpert dat Sunderland voorlopig niet van plan is te onderhandelen onder de afkoopclausule van veertig miljoen euro. De club uit de Championship wil het maximale halen uit de interesse in Bellingham en lijkt voorlopig vast te houden aan die stevige vraagprijs.

Met de mogelijke komst van Jobe Bellingham zou Borussia Dortmund opnieuw een opvallende transfer afronden in de lijn van hun succesvolle jeugdbeleid. De club haalde eerder zijn broer Jude binnen, die in Duitsland uitgroeide tot een wereldster voordat hij voor meer dan honderd miljoen euro naar Real Madrid vertrok. Dortmund hoopt nu met Jobe een vergelijkbaar traject in gang te zetten.