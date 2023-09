Jeugdspelers Real Madrid opgepakt na delen seksueel getinte video minderjarige

Donderdag, 14 september 2023 om 19:40 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:43

Drie jeugdspelers van Real Madrid zijn opgepakt op verdenking van het opnemen en verspreiden van een seksuele video met een minderjarige. Dat melden Spaanse media donderdagavond, na berichtgeving van El Confidencial. Het zou gaan om spelers van Real Madrid Castilla - het tweede elftal - en het derde elftal.

Toch zijn er mogelijk nog meer voetballers bij betrokken, waaronder spelers uit het eerste team, wordt er gemeld. Namen van mogelijke betrokkenen worden er vooralsnog niet genoemd. El Confidencial weet dat de moeder van een zestienjarige op 6 september bij de politie meldde dat een van de spelers een seksuele video van haar dochter had opgenomen en deze had verspreid. Dit alles zou zijn gebeurd op Las Palmas.

Vervolgens zijn er vanochtend een aantal aanhoudingen verricht en zijn de gearresteerden naar het politiebureau gebracht. De hoofdverdachte lijkt een voetballer uit het derde team van Real Madrid te zijn. Hij zou een relatie hebben gehad met de minderjarige, maar dit is nog niet bevestigd door de politie. De politie wil nu de mobiele telefoons van de verdachten in beslag nemen om op zoek te gaan naar bewijsmateriaal. Daarbij is het dus niet uit te sluiten dat er in een later stadium ook nog andere betrokkenen worden gearresteerd.

Real Madrid heeft ondertussen in een statement gereageerd op het nieuws. “Real Madrid maakt bekend dat het heeft vernomen dat een Castilla-speler en drie Real Madrid C-spelers een verklaring hebben afgelegd bij de Guardia Civil (de Spaanse politie, red.) in verband met een klacht over de vermeende verspreiding van een privévideo op WhatsApp. Wanneer de club gedetailleerde kennis van de feiten heeft, zal zij passende maatregelen nemen”, valt er te lezen.