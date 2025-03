Jeugdinternational Italië wil voor Nederland spelen: 'Jong Oranje is zeker een doel'

Luciano Valente zou graag voor Nederland uitkomen. Dat zegt de 21-jarige middenvelder van FC Groningen in gesprek met Voetbal International. Valente speelde al wel jeugdinterlands namens Italië, maar werd nog nooit opgeroepen voor de Nederlandse beloftenteams.

“Vanwege mijn naam en het feit dat ik al jeugdinterlands voor Italië heb mogen spelen, komt het regelmatig voor dat mensen denken dat ik een Italiaan ben die ooit eens naar Nederland is gekomen”, vertelt Valente. "Ik ben echter gewoon een Groninger, ben in de stad geboren en getogen, als zoon van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder."

Op zijn zestiende werd Valente benaderd door de Italiaanse bond. “Ik kreeg te horen dat ik voor de Italiaanse ploegen zou mogen uitkomen. Dan moest ik wel even een paspoort regelen. Dat hebben we gedaan, waarna ik een paar maanden later direct werd opgeroepen voor Italië Onder 19.”

Later werd Valente ook opgeroepen voor Italië Onder 20. Vanuit Nederland bleef het stil. “Vaak krijg ik de vraag waarom ik niet voor Nederland speel, maar het is heel eenvoudig: die optie is er nooit geweest. Ik heb een keer bij een Future-elftal gezeten, maar heb verder nooit wat gehoord van de KNVB.”

Valente lijkt een duidelijke voorkeur te hebben. “Ik ben er trots op om Nederlander te zijn en zou graag voor mijn land willen uitkomen. Qua voetbal ligt me dat ook wat beter dan Italië, denk ik.”

“Jong Oranje is zeker een doel voor mij, ja, maar dat geldt net zo goed voor Jong Italië. Het mooiste zou zijn als ik een keer een keuze moet maken, maar die keuze is er nu niet”, aldus Valente.

Valente is een van de sterkhouders van Groningen en speelde al 85 officiële wedstrijden namens de hoofdmacht. Daarin was de middenvelder goed voor 10 doelpunten en 14 assists. Dat leverde hem in de afgelopen jaren belangstelling op van verschillende clubs uit de Serie A.