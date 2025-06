Jetro Willems gaat na Spaans avontuur terugkeren in de Eredivisie

Jetro Willems lijkt terug te keren in de Eredivisie. Transferjournalist Mounir Boualin meldt dinsdag op basis van bronnen dat NEC tot een mondeling akkoord is gekomen met de 31-jarige linksback.

Alleen de medische keuring en enkele details staan een samenwerking tussen NEC en Willems nog in de weg. De vleugelverdediger kan transfervrij overstappen, daar zijn contract bij het Spaanse Castellón op 30 juni afloopt.

Willems kende een sterke periode bij Castellón, totdat een blessure roet in het eten gooide. De ervaren linksback is weer geheel fit en kan in principe direct aansluiten bij de hoofdmacht van NEC.

Het is volgens Boualin de bedoeling dat Willems een contract voor één seizoen tekent in De Goffert. Tevens is er de optie voor een extra jaar in Nijmegen.

De verdediger krijgt bij NEC opnieuw te maken met Dick Schreuder, die halverwege afgelopen seizoen werd ontslagen door Castellón. De trainer werd onlangs aangesteld als opvolger van Rogier Meijer.

Willems begon zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam, waarna de stap richting PSV volgde. De linksback was ook al snel in beeld bij het Nederlands elftal en maakte als achttienjarige het EK van 2012 mee. De teller staat op 22 interlands.

Na de periode bij PSV volgden buitenlandse avonturen bij Eintracht Frankfurt, Newcastle United en Greuther Fürth. Daarna maakten FC Groningen en Heracles Almelo gebruik van zijn diensten. In 2024 pikte de Spaanse tweedeklasser Castellón hem op.