Jesse Lingard maakt zich al na 3 duels onmogelijk en moet vrezen voor verbanning

Jesse Lingard maakt allesbehalve een goede indruk bij FC Seoul. De Engelsman tekende in februari bij de club uit Zuid-Korea, maar moet vrezen dat hij niet vroegtijdig wordt weggestuurd. De trainer van de club is hem namelijk zat.

De voormalig speler van Manchester United zat sinds zijn vertrek in de zomer van 2023 bij Nottingham Forest zonder club. Zeven maanden later tekende hij in februari van 2024 een contract bij FC Seoul, maar verschil maakte hij nog niet.

Sterker nog, de Engelsman startte nog geen enkele keer in de basis en moest het tot dusver doen met drie invalbeurten. Hij was daarin niet betrokken bij een doelpunt, wel staan er al twee gele kaarten achter zijn naam.

Het geduld van de trainer van FC Seoul, Kim Gi-dong, is op aan het raken. “Ik denk erover na om hem uit de selectie te zetten. Iemand die het niet kan opbrengen om een paar minuten te rennen, is geen voetballer.”

“Als hij niet bereid is om voor het team te werken en om voor het team te rennen, is hij dan wel een betere speler dan iemand die dat wel doet?”, vraagt de oefenmeester zich hardop af op een persmoment.

Tot overmaat van ramp liep Lingard in zijn laatste duel voor de club ook nog een knieblessure op. Naar verwachting is de 31-jarige Engelsman de komende weken niet inzetbaar.

Lingard begon zijn carrière bij Manchester United, waar hij uiteindelijk 235 wedstrijden voor speelde. Na uitleenbeurten bij onder meer Leicester City, Brighton & Hove Albion en West Ham United, werd hij in 2022 transfervrij overgenomen door Nottingham.

