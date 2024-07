Jeroen Stekelenburg roept irritatie op bij Memphis Depay: ‘Ik vind dit een rare vraag’

Memphis Depay kan een vraag van Jeroen Stekelenburg zondagochtend niet helemaal waarderen. Op de persconferentie van Oranje krijgt de aanvaller de vraag van de NOS-verslaggever of het voor Memphis voelt alsof hij zich in het hol van de leeuw bevindt, in de persruimte. Memphis geeft aan dat hij dat een beetje een rare vraag vindt.

Twee dagen voor de wedstrijd tegen Roemenië in de achtste finale van het EK schuiven Memphis en Denzel Dumfries aan op de persconferentie om de aanwezige media te woord te staan. Stekelenburg is de eerste die een vraag mag stellen.

“Hoe is het om hier te zijn? Voelt het een beetje als het hol van de leeuw voor jou?”, vraagt hij aan Memphis. “Dit? Hoezo?”, reageert de nummer twee op de topscorerslijst aller tijden van Oranje enigszins verbaasd.

“Er is toch altijd een beetje een spanningsveld tussen jou en de media?”, aldus Stekelenburg. Daar reageert Memphis weer op: “Ik vind dit een beetje een rare vraag. Volgens mij sta ik jullie altijd gewoon normaal te woord, kom ik al twee of drie keer naar de studiosessies na de wedstrijd, en ben ik ontspannen. Dus ik begrijp je vraag niet.”

Vervolgens besluit Stekelenburg verder te gaan over een ander onderwerp: kritiek. Wordt het voor Memphis makkelijker om daarmee om te gaan nu hij ouder wordt? “Ja, tuurlijk”, aldus de 95-voudig international. “Ik denk dat het makkelijk is als een persoon zelf kritisch is, dat hij het dan ook kan verwachten van anderen. Dan kan je het jezelf inbeelden, en dan blijf je altijd bij je eigen standpunt en wat jij zelf van de wedstrijd vond. Wij analyseren de wedstrijd zelf ook, en kijken wat je beter kunt doen. Dat komt ook met leeftijd. Ik speel al tien jaar voor het Nederlands elftal, dus ik ben wel het een en ander gewend.”

Tot slot gaat Stekelenburg in op het toernooi dat Memphis tot dusver speelt. Met name tegen Polen en Frankrijk kreeg de aanvaller flink wat kritiek, maar tegen Oostenrijk leek het al wat beter te gaan.

Memphis kan zich daar wel in vinden. “Nogmaals: ik denk dat als je in de eerste wedstrijd van het toernooi een goal maakt, je ook een goede wedstrijd speelt. Het moet beter natuurlijk, maar de laatste wedstrijd was ik tevreden en won ik m’n duels. Ik kwam vrij weinig aan de bal, het was ook een moeilijke wedstrijd voor ons als team. Dus in de spits heb je het ook moeilijk, dat voel je. Maar goed, ik denk dat het vanaf hier alleen beter kan.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!