Jérôme Boateng vindt na flirt met Bayern toch club in Europese topcompetitie

Jérôme Boateng heeft na zeven maanden zoeken eindelijk weer een club gevonden. De 35-jarige verdediger tekent tot het eind van het seizoen bij Salernitana, de huidige nummer laatst van de Italiaanse competitie. Boateng was clubloos sinds zijn vertrek bij Olympique Lyon en was in november nog dicht bij een terugkeer bij Bayern München. Die viel vanwege weerstand van de fans in het water.

Boateng werd door Bayern gezien als noodverband om de vele blessures die toen speelden op te vangen. Dat hij wordt verdacht van mishandeling maakte een contract echter een no-go voor de Beierse fanschare.

Boateng zou zijn ex-vriendin tijdens een vakantie in 2018 opzettelijk lichamelijk letsel hebben toegebracht. De rechtspoot zelf heeft dat tot op de dag van vandaag stellig ontkend.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Salernitana-fans hebben minder problemen met de verdenkingen, wellicht vanwege de sportieve zorgen die ze al hebben. Hun club staat kansloos laatste, op vijf punten van nummer negentien Empoli.

Boateng moet er met al zijn ervaring voor zorgen dat de defensie minder van een gatenkaas wordt. Met 44 tegengoals in 22 duels doet niemand het vooralsnog slechter op het hoogste niveau van Italië.

De 76-voudig Duits international is vooral bekend om zijn tijd bij Bayern. Boateng speelde liefst tien seizoenen voor der Rekordmeister, die hem een propvolle prijzenkast opleverden. Hij won er onder meer negen keer de Bundesliga, vijf keer de DFB-Pokal en twee keer de Champions League. Ook werd Boateng wereldkampioen met Duitsland in 2014.

Bij Salernitana gaat hij werken onder hoofdtrainer Filippo Inzaghi, die tot nog toe slechts drie keer won in zestien wedstrijden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties