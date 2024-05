Jérôme Boateng verlaat de Serie A en gaat in Oostenrijk spelen met Nederlander

Jérôme Boateng speelt de komende twee seizoenen voor LASK Linz, zo maakt de nummer drie van Oostenrijk bekend via de officiële kanalen. De 35-jarige verdediger komt transfervrij over van Salernitana, met wie hij kansloos degradeerde uit de Italiaanse Serie A.

De komst van Boateng wordt vrijdag groots aangekondigd. “Wereldkampioen, tweevoudig Champions League-winnaar en negenvoudig Duits Kampioen”, somt LASK op via X. De 76-voudig international van Duitsland speelde pas sinds februari voor Salernitana, maar kon degradatie niet voorkomen.

?? Die Tinte ist trocken: ?? Weltmeister ?? Zweifacher Champions-League-Sieger ?? Neunfacher Deutscher Meister Jerome #Boateng unterschreibt bis 2026 bei unseren Schwarz-Weißen ?? ??Mehr dazu: https://t.co/zJyDBjUSFi #inundaut pic.twitter.com/uweIxfNP3A — LASK (@LASK_Official) May 31, 2024

Via de clubwebsite reageert Boateng op zijn transfer. “Ik kijk erg uit naar mijn tijd bij LASK. De club heeft er alles aan gedaan om mij aan boord te krijgen en ik ben overtuigd van de ingeslagen weg. Ik heb veel aanbiedingen gehad, maar kies met LASK voor het sportieve project.

CEO Siegmund Gruber is in zijn nopjes met de komst van Boateng. “Het is ongelooflijk en uitzonderlijk dat we met Jérôme zo’n internationaal bekend gezicht en modelatleet naar LASK hebben kunnen halen.”

Boateng gaat bij LASK komend seizoen spelen met Rotterdammer Melayro Bogarde. De 22-jarige middenvelder werd onlangs gepresenteerd als eerste zomerse aanwinst in Linz. Bogarde kwam transfervrij over van TSG Hoffenheim.

Met Oostenrijk voegt Boateng een nieuw land toe aan zijn portefeuille. De routinier was eerder actief in Duitsland (Hertha BSC, Hamburger SV en Bayern München), Engeland (Manchester City), Frankrijk (Olympique Lyon) en Italië (Salernitana).

Kevin-Prince Boateng, de oudere broer van Jérôme, besloot in augustus 2023 om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. De voormalig middenvelder zwaaide op 36-jarige leeftijd af bij Hertha. De jongste Boateng-telg begint komende maand aan zijn nieuwe avontuur in Oostenrijk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties