Jérôme Boateng (35) staat voor dienstverband bij opvallende club

Maandag, 6 november 2023

Jérôme Boateng is in gesprek met 1. FC Heidenheim over een dienstverband bij de Duitse club, zo meldt BILD maandag. De 35-jarige centrumverdediger, die vorige maand geen contract wist te verdienen bij Bayern München, staat daardoor voor een terugkeer in de Bundesliga. In Duitsland spreekt men van een ware stunt, daar Heidenheim afgelopen seizoen voor het eerst in de clubhistorie naar het hoogste niveau promoveerde.

Boateng, 76-voudig international van Duitsland, speelde de afgelopen twee seizoenen voor Olympique Lyon. In zijn laatste jaar bij de Franse club kwam de routinier nauwelijks nog in actie, waardoor zijn aflopende contract niet werd verlengd. Daardoor zit Boateng al sinds juli zonder werkgever, waar op korte termijn verandering in kan komen.

De zaakwaarnemer van Boateng, die wordt vertegenwoordigd door TDS Sports, heeft onlangs positieve gesprekken gevoerd met Heidenheim. Volgens BILD hopen beide partijen snel tot een akkoord te komen. Boateng moet bij de promovendus ervaring toevoegen aan de selectie van trainer Frank Schmidt.

Bij Heidenhem gaat Boateng, die volgens Transfermarkt nog 500.000 euro waard is, concurreren met Tim Siersleben, Patrick Mainka en Thomas Keller. Het wordt de zesde club in zijn spelersloopbaan, na Hertha BSC, Hamburger SV, Manchester City, Bayern en Lyon. Boatengs 36-jarige broer, Kevin-Prince, hing zijn schoenen in augustus aan de wilgen.

Geen Bayern

Vorige maand hoopte Boateng nog op een nieuwe termijn bij Bayern, de Duitse grootmacht bij wie hij tussen 2011 en 2021 onder contract stond. Na een stageperiode van twee weken kreeg de ervaren mandekker echter te horen dat hij als speler geen toekomst bij de club heeft.

In een statement op de clubwebsite gaf Bayern meer uitleg bij het besluit. “Ongeveer twee weken geleden waren onze vier centrale verdedigers niet beschikbaar voor onze bekerwedstrijd bij SC Preußen Münster. Boateng, die momenteel zonder club zit, kreeg toen een uitnodiging om mee te trainen. Dayot Upamecano en Kim Min-jae spelen nu weer zonder pijn, terwijl Matthijs de Ligt ver in zijn herstel is, wat betekent dat de zorgen om onze verdedigers zijn verminderd.”

“Om die reden heeft Bayern ervoor gekozen Boateng niet vast te leggen. Toch krijgt Boateng, als gewaardeerde oudgediende, de kans zijn conditie op peil te houden bij de club. Boateng heeft laten zien dat hij fysiek goed in orde is.” Boateng is binnenkort mogelijk te bewonderen bij de nummer dertien van de Bundesliga.