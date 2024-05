Jeremie Frimpong verrast teamgenoten Bayer Leverkusen met bijzonder cadeau

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Jeremie Frimpong, die zijn ploeggenoten bij Bayer Leverkusen een bijzonder cadeau heeft gegeven.

Leverkusen werd in april voor het eerst in de clubhistorie kampioen van Duitsland. Zaterdag werd nog een beetje extra glans aan dat kampioenschap gegeven, door ook in de laatste Bundesliga-wedstrijd van het seizoen niet te verliezen. Daardoor bleef Leverkusen het hele Bundesliga-seizoen ongeslagen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Om het grote succes te vieren, heeft Frimpong zichzelf en al zijn teamgenoten een bijzonder cadeau gegeven: een zelf ontworpen ring. Op elke ring staat de naam en het rugnummer van de speler die hem krijgt. Daarnaast zitten op elke ring 120 diamanten, verwijzend naar het 120-jarige bestaan van de club.

Het seizoen van Leverkusen kan trouwens nog mooier worden: woensdag speelt het de Europa League-finale tegen Atalanta, waarna komende zaterdag de DFB-Pokal ook nog kan worden gewonnen. FC Kaiserslautern is de tegenstander in de finale van het Duitse bekertoernooi.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties