Jeremie Frimpong treft bij Liverpool teamgenoten van Nederlands elftal: 'Toen de geruchten loskwamen zeiden ze...'

Jeremie Frimpong zit lekker in zijn vel. De rechtervleugelverdediger maakte in de afgelopen weken een droomtransfer naar Liverpool en verblijft momenteel met het Nederlands elftal in Zeist.

Samen met de andere Oranje-internationals werkt Frimpong de komende week de eerste twee kwalificatieduels voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico af. De tegenstanders zijn Finland (zaterdag) en Malta (dinsdag).

Het is de afsluiter van het seizoen 2024/25, waarin Frimpong dus een fraaie stap naar de Premier League wist te verdienen. Hij tekende bij Liverpool, waar hij de opvolger wordt van de naar Real Madrid vertrokken Trent Alexander-Arnold.

De 24-jarige Frimpong sprak al met hoofdcoach Arne Slot. "We hebben voordat het rondkwam een aantal goede gesprekken gehad", vertelt de geboren Amsterdammer aan De Telegraaf.

"Volgens de trainer kan ik op alle posities uit de voeten en hij zal bepalen waar ik kom te spelen. Op de plaats van Alexander-Arnold of als Mohamed Salah niet speelt, kan ik ook daar spelen", noemt hij zijn twee beste posities.

"Sommigen zien me alleen nog als een halve aanvaller door mijn doelpunten die ik ben gaan maken in Leverkusen, maar ik kan zeker nog verdedigen. Vergeet niet dat ik als rechtsback ben begonnen als spelertje bij Manchester City."

Bij Liverpool krijgt Frimpong te maken met onder anderen landgenoten Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Het drietal was 'blij' dat ze nog een landgenoot mogen verwelkomen. "Toen de geruchten loskwamen, zeiden ze al dat ze het leuk zouden vinden als ik naar Liverpool zou komen."