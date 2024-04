Jeremie Frimpong redt ongeslagen reeks Leverkusen en staat in halve finale

Jeremie Frimpong heeft Bayer Leverkusen donderdagavond voor een nederlaag behoed. De Nederlandse back zette in minuut 88 de 1-1 eindstand op het bord. Zo verlengt die Werkself de ongeslagen reeks naar 44 (!) wedstrijden en staat het bovendien in de halve finale van de Europa League, waar het het opneemt tegen AS Roma.

Xabi Alonso had geen basisplek in petto voor Frimpong. De Oranje-international moest vanaf de reservebank toezien hoe Josip Stanisic de rechterflank ging bestrijken. Aan de kant van West Ham United konden voormalig Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Álvarez traditiegetrouw wél rekenen op een basisplaats.

De thuisploeg begon brutaal aan de wedstrijd en pakte na twaalf minuten spelen dan ook al de voorsprong. Odilon Kossounou leverde de bal simpel in, waarna West Ham de bal uiteindelijk bij Jarrod Bowen krijgt. De Engelsman zette voor, waar Michail Antonio eerder bij de bal kwam dan Kossounou en de uitgestormde doelman Matej Kovár: 1-0.

Vooruit geschreeuwd door de uitzinnige fans gingen the Hammers op zoek naar een tweede treffer en dus een gelijke stand over twee wedstrijden. Het leidde tot een kans voor Bowen, nadat West Ham goed druk zette en via de Kudus de bal voor het doel slingerde. Kovár kon echter redden op de inzet van de Engelsman.

In het restant van de eerste helft, waarin Kossounou al naar de kant gehaald werd door Alonso, speelde Leverkusen weinig klaar. De Spanjaard greep resoluut in en bracht na de rust Victor Boniface en Frimpong in de ploeg. De Nederlander had direct een voorzet in huis, die door Florian Wirtz bij de tweede paal niet werd gepromoveerd tot doelpunt.

Maar Leverkusen kwam in de tweede helft een stuk beter voor de dag dan in het eerste bedrijf. Met een verraderlijk schot verraste Frimpong Lukasz Fabianski bijna in de korte hoek, maar de Pool wist ternauwernood redding te brengen.

Wirtz bracht een minuut of tien later Yamine Adli in stelling met een geweldige steekpass met de buitenkant van de linkervoet. Adli had alle ruimte om Fabianski op te zoeken, maar zijn poging eindigde ergens tussen een voorzet en een schot in.

West Ham poogde ondertussen een tweede treffer te maken, maar oogde richting het eind van de wedstrijd vermoeid nadat het in de eerste helft met krachten smeet. Frimpong strafte die vermoeidheid genadeloos af. De Nederlandse vleugelverdediger kapte in de zestien naar zijn linker en zag de bal met de nodige fortuin achter Fabianski vliegen: 1-1.

