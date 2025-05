Jeremie Frimpong heeft toptransfer naar Premier League te pakken: 'Toen Liverpool kwam...'

Jeremie Frimpong mag zich officieel speler van Liverpool noemen. De van Bayer Leverkusen afkomstige winger tekende na de medische keuring een vijfjarig contract bij de kampioen van Engeland. Liverpool activeerde de ontsnappingsclausule in het doorlopende contract van Frimpong in Duitsland en legt 35 miljoen euro neer.

''Het ging allemaal heel makkelijk'', aldus Frimpong in een eerste interview op de website van Liverpool. ''Toen de interesse van Liverpool doorsijpelde, kende ik echt geen enkele twijfel. Ik zei direct tegen mijn zaakwaarnemer dat hij het rond moest maken.''

Frimpong heeft direct een boodschap voor de fans van Liverpool. ''Ik zal alles geven. Mijn energie, mijn inzet en hopelijk kunnen we samen winnen, samen vieren en alles samen doen'', aldus de ambitieuze Oranje-international.

''Ik ben gewoon blij om hier te zijn. Bedankt dat jullie me accepteren en ik zal jullie niet teleurstellen. Ik zal iedereen de energie geven die hier wordt verwacht'', voegt de miljoenenaanwinst daaraan toe.

Frimpong kwam eerder uit voor Manchester City en Celtic, maar brak pas echt door in de Bundesliga. De twaalfvoudig international van het Nederlands elftal staat op 190 officiële wedstrijden namens Leverkusen, waarin hij 30 doelpunten en 44 assists produceerde.

De onvermoeibare winger veroverde met Leverkusen in 2024 de Duitse dubbel door zowel de Bundesliga als de DFB-Pokal te winnen. De Europa League-finale tegen Atalanta ging dat seizoen verloren. Dit seizoen ging de landstitel naar Bayern München en de beker was voor VfB Stuttgart.

Frimpong is de eerste aanwinst voor volgend seizoen van manager Arne Slot. Liverpool is tevens bezig met het aantrekken van Florian Wirtz, eveneens afkomstig van Bayer Leverkusen. Volgens David Ornstein van The Athletic is een verbeterd bod van 130 miljoen euro uitgebracht.