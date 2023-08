Jeremie Frimpong antwoordt Ronald Koeman met vroeg doelpunt

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 16:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:08

Jeremie Frimpong heeft Bayer Leverkusen zaterdagmiddag vroeg in de wedstrijd tegen RB Leipzig op voorsprong gezet. De aanvallend ingestelde rechtervleugelverdediger, die opvallend genoeg niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit, dook in de 24ste minuut op vijf meter van het doel op. Op die plek kon Frimpong de lage voorzet van Victor Boniface simpel binnentikken: 1-0.

Frimpong maakte vorig seizoen al grote indruk op de rechtervleugel van Leverkusen en speelde in totaal zes keer voor Jong Oranje. De stap naar het Nederlands elftal leek in maart 2022 te volgen toen hij werd opgeroepen door Louis van Gaal voor twee oefenduels. Vlak daarvoor liep hij echter een zware blessure op, waardoor hij zich niet bij Oranje kon melden. Frimpong zat eind 2022 wél bij de WK-selectie, maar kreeg geen speelminuten.

Ronald Koeman, de opvolger van Van Gaal, ziet het duidelijk niet in Frimpong zitten. In maart verklaarde de bondscoach waarom de rechtsback niet bij de selectie zat. "Met name het verdedigen, dat roept twijfels op", aldus Koeman. Bij de interlandperiode in juni lijkt een definitieve breuk te zijn ontstaan. Koeman besloot Frimpong niet op te roepen voor Oranje, waardoor de wingback met Jong Oranje naar het EK Onder 21 kon. Frimpong weigerde dat en ging op vakantie. "Dat vind ik niet oké", zei Koeman daarover. Voor de interlandperiode begin september zal Frimpong er zeker niet bij zijn, want hij ontbreekt al in de voorselectie.