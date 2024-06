Jerdy Schouten ziet speler in selectie Nederlands elftal rondlopen die ‘potentie heeft om wereldtopper’ te worden

Jerdy Schouten is zeer blij met het feit dat Joshua Zirkzee zich toch heeft aangesloten bij het Nederlands elftal voor het EK. Dat vertelt de middenvelder vrijdag op de persconferentie van het Nederlands elftal.

Als jonge jochies speelden Schouten en Zirkzee samen in de jeugd van ADO Den Haag. Zirkzee eindigde via Feyenoord bij Bayern München, terwijl Schouten via Telstar en Excelsior bij Bologna terechtkwam.

De twee kennen elkaar dan ook al heel lang, vertelt Schouten tijdens het persmoment. “Ik ken Joshua eigenlijk al heel lang”, aldus de middenvelder. “Ik heb ook bij ADO met hem samengezeten. Toen reden we samen in een busje naar Den Haag toe.”

“Sinds toen al is Josh altijd dezelfde speler geweest. Heel mooi om naar te kijken, geweldige techniek”, somt de PSV’er op. “Ik verwacht heel veel van hem, want ik weet hoe goed hij kan zijn.”

“Het is lastig om te zeggen hoe goed hij precies kan worden. Ik ga hem niet met andere spelers vergelijken natuurlijk, maar ik vind dat Joshua de potentie heeft om wereldtopper te zijn”, complimenteert de plotse basisklant zijn landgenoot.

Schouten volgt zijn oude ploeg Bologna nog op de voet, en ziet dat Zirkzee daar dit seizoen schittert. “Je ziet dat hij elk jaar weer beter wordt”, aldus de inmiddels vijfvoudig international.

“Hij is natuurlijk nog niet heel oud (23, red.) en als je ziet op wat voor niveau hij nu al zit: dat is gewoon echt heel hoog.” Het is dan ook ‘logisch’ dat Zirkzee door bondscoach Ronald Koeman bij de selectie is gehaald. “Dat vind ik wel. En de bondscoach blijkbaar ook, want hij is hier”, besluit Schouten glimlachend.

