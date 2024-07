Jerdy Schouten houdt zich niet in tegen Turkije in kwartfinale EK: ‘Als het moet, dan pak ik geel’

Jerdy Schouten staat 'op scherp' in aanloop naar de kwartfinale tegen Turkije op het EK. De middenvelder van het Nederlands elftal weet dat een gele kaart tegen de Turken als gevolg kan hebben dat hij moet toekijken in de halve finale, maar dat neemt hij niet mee als hij zaterdag het veld betreedt.

"Ik had het liever niet gehad", erkent Schouten donderdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het kwartfinaleduel met Turkije van zaterdagavond. "Uiteindelijk is het een kwartfinale en ga je door, of ga je naar huis. Als ik geel moet pakken, dan moet ik hem pakken."

"Ja, zo is het", voegt de middenvelder daaraan toe met een kleine glimlach. Verslaggever Pascal Kamperman van ESPN benadrukt nog maar eens dat Schouten in het geval van een gele kaart tegen Turkije een eventuele halve finale op het EK mist.

"Als het team uiteindelijk doorgaat, dat is het allerbelangrijkste", stelt Schouten het belang van het Nederlands elftal voorop op EURO 2024.

Kamperman wijst vervolgens op de week die volgde na de 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk. Oranje leek herboren tegen Roemenië, maakte een veel betere indruk en wist met maar liefst 0-3 te zegevieren in de achtste finale. Schouten krijgt de vraag of de voorbereiding op de kraker tegen Turkije op dezelfde manier kan worden ingevuld.

"Door het besef dat die wedstrijd tegen Roemenië niet ineens goed is gegaan. We zijn heel veel met elkaar bezig geweest, om het zo goed mogelijk voor te bereiden. En dat doen we nu precies hetzelfde naar Turkije toe."

Bosz

PSV-trainer Peter Bosz is trots op Schouten en zei eerder al tegen bondscoach Ronald Koeman dat de middenvelder tot grootse dingen in staat is. "Elke voetballer moet zelfvertrouwen hebben, anders sta je niet goed op het veld. Ik heb er altijd vertrouwen in gehad dat ik bij het Nederlands elftal kon komen."

