Jean-Paul Boëtius krijgt rood bij basisdebuut na harde overtreding op landgenoot

Jean-Paul Boëtius heeft zaterdagmiddag een bijzonder teleurstellend basisdebuut gekend bij zijn club SV Darmstadt 98. De aanvallende middenvelder kreeg na ruim een uur spelen rood, en Darmstadt verloor het duel met Eintracht Braunschweig uiteindelijk ook nog: 1-0.

Boëtius was een lange periode clubloos, maar tekende in januari bij Darmstadt. Bij die club uit de 2. Bundesliga viel hij al twee keer in, en zaterdag stond hij dus voor het eerst in de basis.

Vlak voor rust kreeg Boëtius zijn eerste gele kaart. Zijn tweede volgde na ruim een uur spelen, toen hij te laat was en de enkel van Sparta Rotterdam-huurling Julian Baas hard raakte.

Het was de tweede keer in zijn profcarrière dat Boëtius een rode kaart kreeg. Eerder gebeurde dat al in augustus 2018, namens Feyenoord tegen De Graafschap. Ook toen was er sprake van twee keer geel.

Toen Boëtius zaterdag rood kreeg, stond het al 1-0 voor Braunschweig. Die goal, een afstandsschot, kwam op naam van Lino Tempelmann. Met tien man bleek Darmstadt niet meer in staat nog iets aan de score te veranderen.

Darmstadt, dat nu twaalfde staat in de 2. Bundesliga, verloor zo voor de vierde keer op rij. Braunschweig klimt door de tweede zege op rij juist, naar plek vijftien.