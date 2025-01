Jean-Paul Boëtius kan na afwijzing Heerenveen tóch aan de slag in de Eredivisie

Jean-Paul Boëtius besloot onlangs zijn proefperiode bij sc Heerenveen niet te verlengen, maar mogelijk keert de dertigjarige Rotterdammer tóch nog terug in de Eredivisie dit seizoen, zo schrijft Voetbal International.

Willem II overweegt namelijk om de transfervrije aanvallende middenvelder, die ook op de flanken kan spelen, een contractaanbieding te doen. Boëtius is al anderhalf jaar clubloos en met zijn transfervrije status een interessante optie voor de Tilburgers.

In november trainde Boëtius in Friesland wekenlang mee met het sc Heerenveen van Robin van Persie en hoewel hij daar een goede indruk maakte op zijn trainer en voormalig Feyenoord-ploeggenoot, bleef een contractvoorstel uit.

Mogelijk baalde de geroutineerde voetballer daarvan, want op het aanbod van Heerenveen destijds om tot de winterstop door te blijven trainen ging hij niet in. Van Persie sprak op de clubsite toen zijn teleurstelling uit over de keuze van Boëtius.

"Hoewel we zijn proefperiode graag hadden verlengd, respecteren we zijn keuze om niet verder door te gaan", sprak de hoofdcoach van de nummer elf van de Eredivisie. Mogelijk zien we Boëtius dit seizoen echter tóch terug in de Eredivisie.

Willem II, de huidige nummer negen, heeft de eerste gesprekken inmiddels gevoerd met het kamp van de aanvallend ingestelde voetballer. "Hoe heet een mogelijke transfer is, is op dit moment nog moeilijk te zeggen", duidt VI. "Duidelijk is dat Boëtius meerdere ijzers in het vuur heeft."

De ex-Feyenoorder, die ook voor FC Basel, KRC Genk, FSV Mainz en Hertha Berlin speelde, werd in juli schoon verklaard na een tweede kankerdiagnose. In september 2022 werd er teelbalkanker geconstateerd.

Na een operatie leek hij te herstellen, maar in maart 2024 meldde Boëtius dat het terug was en uitgezaaid naar zijn lymfeklieren. Gelukkig herstelde hij van de vreselijke ziekte en sindsdien aast hij op een terugkeer in het voetbal.