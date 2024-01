Jean-Paul Boëtius hakt definitief knoop door over terugkeer in de Eredivisie

Jean-Paul Boëtius vervolgt zijn loopbaan definitief niet bij Sparta Rotterdam, zo weet Voetbal International vrijdag te melden. De 29-jarige aanvaller wacht liever op een avontuur in het buitenland. Boëtius zit zonder club sinds zijn vertrek bij Hertha BSC vorig jaar zomer.

Boëtius trainde sinds eind oktober vorig jaar mee bij Sparta en meldde begin december bij Rondo van Ziggo Sport dat er door alle betrokken partijen gesproken werd over een permanente samenwerking.

“Op dit moment train ik mee bij Sparta, en daar mag ik mijn conditie op peil houden. Vandaag zijn we de gesprekken gestart over een definitieve overstap”, zo onthulde de aanvaller . Wat er uiteindelijk uit de gesprekken komt zal moeten blijken. Ze willen me in ieder geval hebben.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Boëtius had echter zijn twijfels over een contract bij Sparta en wil liever weer een avontuur aangaan in het buitenland. Sparta nam de buitenspeler dan ook niet mee op trainingskamp naar Spanje en rekent inmiddels ook niet meer op de komst van Boëtius.

Boëtius ging vorige zomer een avontuur aan bij Hertha BSC, waar hij in één jaar 21 wedstrijden bijeensprokkelde. De enkelvoudig Oranje-international kon echter niet voorkomen dat de Berlijnse club afdaalde naar het tweede niveau. Na de degradatie liet hij zijn contract, zoals afgesproken, ontbinden.

De clubloze vleugelaanvaller kende een flitsende start van zijn loopbaan. Tijdens zijn debuut namens Feyenoord scoorde hij namelijk direct tegen Ajax. Het leidde zelfs tot speeltijd in het Nederlands elftal, al kwam Boëtius na zijn debuut in 2014 niet meer in actie voor Oranje.

Bij Feyenoord kwam Boëtius steeds minder aan spelen toe, waardoor hij in 2015 voor FC Basel koos. Hij keerde na twee jaar terug bij Feyenoord, maar de tweede periode in De Kuip bleef beperkt tot een jaar. Daarna volgden in Duitsland avonturen bij FSV Mainz 05 en Hertha.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties