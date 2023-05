'Je zet zo'n jongen als Brobbey steeds te kakken als je dat over hem vertelt'

Dinsdag, 2 mei 2023 om 12:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:20

Ronald Koeman zal tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV een tevreden gevoel hebben overgehouden aan het optreden van Brian Brobbey. Dat is wat Pierre van Hooijdonk verwacht. De spits groeide uit tot de schlemiel aan Amsterdamse zijde door na te laten om Ajax op 0-2 te zetten. Vervolgens schoot hij zijn penalty tijdens de verloren strafschoppenreeks huizenhoog over. Dat Brobbey de negentig minuten en de verlenging volmaakte, moet Koeman volgens Van Hooijdonk toch goed doen.

Opvallend was dat Brobbey de bekerfinale uit wist te spelen, terwijl de spits van Ajax wekenlang onder vuur lag vanwege zijn vermeende gebrekkige trainingsarbeid. Het was de vierde keer dit seizoen dat Brobbey een duel van begin tot eind speelde. John Heitinga liet zich drie weken geleden na het gewonnen duel met Fortuna Sittard (4-0) nog uit over zijn spits. “In het proces van fit worden is het ook belangrijk dat de speler afspraken maakt met zichzelf. Je moet discipline hebben, en dat heeft hij. Maar hij heeft ook hulp nodig.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Een krankzinnig verhaal’’, zegt Van Hooijdonk tegenover het Algemeen Dagblad. “Als je steeds vertelt dat hij niet fit genoeg is, zet je zo’n jongen ook te kakken. Iedereen weet wat Brobbey niet en wel kan. Over de hele wereld spelen spitsen vaak geen negentig minuten. Ook omdat ze veel te verduren krijgen. Dat hij dat moet, is onzin. En nu kan hij tegen PSV ineens 120 minuten volle bak gaan. Nou, dat heeft-ie echt niet in twee weken geleerd, hoor.’’

Van Hooijdonk zag dat Brobbey Ajax in de bekerfinale diepte in hun spel gaf. “Omdat hij zo snel en sterk is, was hij in de diepte heel vervelend voor de verdedigers van PSV en gevaarlijk voor Ajax. De bal op de paal, de bal voorlangs. Aan die loopacties zie je dat hij een echte spits is.’’ Brobbey moet het dit seizoen veelvuldig doen met een reserverol. Van Hooijdonk verwacht dat de jongeling uiteindelijk alsnog de eerste spits van Ajax wordt.

Ook voor de vacatures in de aanval bij Oranje ziet de oud-spits niet veel betere opties. “Laat ik het zo zeggen: Brobbey heeft een heel goede kans om de spits van Nederland te worden. Zoveel smaken zijn er ook niet. Ik vind Thijs Dallinga (Toulouse, red.) verfijnder, maar Brobbey heeft in zijn sterke postuur een enorm voordeel. Koeman zal zijn optreden ook hebben gezien. En dat moet hem goed gedaan hebben. Brobbey bleef gaan, zelfs in de verlenging, wat hij zogenaamd niet kon. Ik hoop dan ook dat deze wedstrijd een doorbraak vormt voor hem”, aldus Van Hooijdonk.