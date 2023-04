‘Je moet af en toe lullig zijn: wie heeft bedacht dat Heitinga grote trainer is?

Vrijdag, 28 april 2023 om 23:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:43

Özcan Akyol vindt niet dat Ajax na de zomerstop verder moet gaan met John Heitinga. De schrijver en voetballiefhebber adviseert de Amsterdamse club dan ook om de zoektocht naar een geschikte opvolger te starten. Akyol vraagt zich vrijdagavond in Voetbal Café van Ziggo Sport af wat Ajax er toe heeft doen besluiten om Heitinga aan te stellen als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder.

"Die jongen moet nu crisismanager én hoofdtrainer zijn, en wat er nog meer bij komt kijken in de beeldvorming waar we het over hebben gehad", steekt Akyol van wal in de voetbaltalkshow. "Je moet af en toe lullig zijn: wie heeft bedacht dat Heitinga een grote trainer is? Op basis waarvan zeggen veel mensen dat hij het mogelijk zou kunnen? Alleen omdat hij een Ajax-verleden heeft?" Heitinga zou een andere route moeten afleggen in zijn trainersloopbaan. "Een jonge trainer moet eerst rijpen bij Heerenveen of FC Twente of weet ik veel wat. Dan kan hij naar Ajax komen."

Akyol vindt de hele situatie bij Ajax rondom het hoofdtrainerschap maar vreemd. "Als Heitinga zelf nu nog niet weet waar hij aan toe is, ook met het oog op het nieuwe seizoen. Je zal toch spelers moeten gaan bekijken en kopen. Maar je weet niet wat je ze kan aanbieden. Gaan ze Champions League spelen of niet? Klopt de begroting nog wel? Het is echt een dagkoers bij Ajax", aldus de voetbalvolger die fan is van Go Ahead Eagles.

Het beoordelen van Heitinga is ‘een mission impossible’ voor Ajax, zo schreef het Algemeen Dagblad vrijdag. De 39-jarige oefenmeester beschikt over een aflopend contract, wordt gesteund door bepalende spelers, maar presteert wisselvallig. Dit alles maakt de omstandigheden waarbinnen bepaald moet worden of Heitinga ook volgend seizoen hoofdtrainer van Ajax moet zijn uiterst complex.