‘Je hoort geluiden bij Ajax... Zijn medespelers zijn niet enthousiast over hem’

Maandag, 21 augustus 2023 om 22:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Sven Mislintat zal zich na de teleurstelling van Ajax tegen Excelsior (2-2) achter de oren hebben gekrabd, zo vermoedt Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf zag Maurice Steijn een duidelijk signaal afgeven aan de directeur voetbalzaken: "Door alle aankopen te wisselen", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

Steijn is deze zomer voor een enorm deel afhankelijk van de aankopen die Mislintat binnenhaalt. "Steijn is natuurlijk wel door Mislintat binnengehaald", weet Driessen. "Die Noor (Kjetil Knutsen van FK Bodø/Glimt, red.) kwam niet. Op het laatste moment is het allemaal omgezet. Steijn is natuurlijk nooit eerste keus van Mislintat geweest... Steijn gaf nu wel een aardig signaal af door alle aankopen te wisselen."

"Iedereen liep na Heracles Almelo (4-1 winst, red.) de polonaise met Branco van den Boomen en Jakov Medic... En Carlos Forbs, iedereen had na drie acties gezien: die kan wel wat hoor! Die gaat het verschil maken." Tegen Excelsior begon Forbs in de basis, maar de vleugelspits stelde zwaar teleur en werd na zestig minuten naar de kant gehaald. "In de slotfase had Steijn kunnen kiezen om Medic als stormram te gebruiken, maar hij koos ervoor om die IJslander Krystian Hlynsson in te brengen", weet Driessen.

Driessen weet dat het vroeg is voor conclusies. "Zoals die eerste wedstrijd tegen Heracles niet alles zegt, zegt deze wedstrijd tegen Excelsior niet alles. Dat weet ik zelf ook wel. Ik blijf het wel heel kritisch volgen. Dit zijn voor mij geen spelers die Ajax veel beter gaan maken. Josip Sutalo daarentegen, vind ik gewoon een prima aankoop." De 23-jarige centrumverdediger, die voor minimaal 20,5 miljoen euro overkomt van Dinamo Zagreb, werd maandag officieel gepresenteerd bij Ajax.

Mike Verweij voegt toe dat er binnen de spelersselectie al twijfels zouden bestaan over Medic, die van FC St. Pauli overkwam. "Medic, je hoort geluiden van de training... Zijn medespelers zijn nog niet razend enthousiast over hem. Maar dat is ook niet zo gek als iemand uit de 2. Bundesliga overkomt naar Ajax."