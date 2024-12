Jaydon Oosterwolde komt met Lamborghini Urus naar amateurduel in Nederland en 'bedreigt spelers'

Jaydon Oosterwolde heeft zich zaterdag van een slechte kant laten zien. De linksback van Fenerbahçe was als toeschouwer aanwezig bij het amateurduel tussen Go Ahead Kampen 8 en Dieze West 2, waar hij in opspraak raakte vanwege zijn houding langs de lijn.

Via het Instagram-kanaal van Go Ahead Kampen 8 wordt - weliswaar met een knipoog - verslag gedaan van het gedrag van Oosterwolde. Volgens het team zou Oosterwolde spelers agressief hebben toegesproken.

“Een stoot voor je rotkop kan je verwachten”, zou Oosterwolde geroepen hebben naar een speler van Go Ahead Kampen. Ook zou hij iemand met de dood hebben bedreigd.

Volgens de berichtgeving was de aanwezigheid van Oosterwolde voorafgaand aan de wedstrijd al een belangrijk gespreksonderwerp, daar hij zijn Lamborghini Urus op een gehandicaptenparkeerplaats had gezet ‘zonder legitieme reden’. De kans bestaat dat Oosterwolde wél een gehandicaptenparkeerkaart heeft en dat de klachten onterecht waren, want hij is zwaar geblesseerd aan zijn knie.

Via Instagram claimt de teampagina dat het nieuws juist is, al wordt eraan toegevoegd dat er - in tegenstelling tot wat eerder werd gezegd - geen aangifte is gedaan en dat de KNVB ook geen onderzoek start.

Waarom Oosterwolde aanwezig was bij het amateurduel is niet duidelijk. De verdediger van Fenerbahçe heeft zelf ook nog niet gereageerd op het verhaal.

Zondag speelt Fenerbahçe in de Süper Lig thuis tegen Basaksehir. Zelf kan Oosterwolde voorlopig nog niet in actie komen, want hij ligt naar verwachting tot zeker mei 2025 uit de roulatie met een kruisbandblessure.