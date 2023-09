Jay-Z en co zijn klaar met fratsen en trekken handen van Lukaku af

Donderdag, 21 september 2023 om 19:02 • Tom Rofekamp

Romelu Lukaku (30) wordt niet langer vertegenwoordigd door Roc Nation Sports, zo bevestigen meerdere internationale media. Volgens onder meer the Telegraph heeft het Amerikaanse sportagentschap zelf de banden verbroken met de AS Roma-spits. Naar verluidt is Lukaku's gedrag afgelopen zomer de reden achter de breuk. De Belg voerde onderhandelingen met Juventus zonder dat Roc daarvan afwist.

Roc probeerde Lukaku voor het tweede jaar op rij aan Internazionale te verhuren. Dat terwijl Chelsea de spits eigenlijk alleen wilde verkopen. Vanwege de goede banden met Tedd Boehly kreeg Roc de Londenaren toch overstag. Lukaku onderhandelde echter in het geheim met Juventus.

Uiteindelijk zette Lukaku door beide transfers een streep Nadat hij ook een Saudisch aanbod afwees, was de maat vol voor Roc. Het regelde nog één transfer – het verhuur aan AS Roma – voordat het de stekker uit de samenwerking trok. Daarmee verliest Roc, een subdivisie van entertainmentbedrijf Roc Nation van rapper Jay-Z, een van zijn paradepaardjes.

Roc Nation Sports heeft onder meer ook Kevin De Bruyne, Vinícius Júnior en Lukaku's broertje Jordan in zijn stal. Lukaku werd sinds 2018 door het agentschap vertegenwoordigd. Daarvoor behartigde wijlen Mino Raiola de belangen van de 110-voudig international van de Rode Duivels. Bij Chelsea staat Lukaku nog tot medio 2026 onder contract.