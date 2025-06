Jasper Cillessen staat plots op trainingsveld in Nederland

Theo Janssen is officieel begonnen als trainer van De Treffers, uitkomend in de Tweede Divisie. De oud-middenvelder van Vitesse, Ajax en FC Twente stond maandag in zeer hete omstandigheden voor het eerst op het trainingsveld in Groesbeek.

Janssen bekleedde diverse functies bij Vitesse en staat bij De Treffers voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer. ''We waren er al om vier uur vanmiddag, terwijl de training pas om kwart voor acht begon'', zegt hij met een glimlach tegen De Gelderlander.

De Treffers heeft een trainer aangesteld met de nodige ambities. ''Ik ben hier niet zomaar. De Treffers is een club met veel betrokken mensen. De gesprekken met de voorzitter, technische commissie: alles voelde goed. En ik kon Dennis van Beukering meenemen als assistent. Dat was voor mij essentieel. Hij is mijn rechterhand, hij hoort bij mij.''

''De Treffers voelt niet als een typische amateurclub. Alles is hier professioneel geregeld'', aldus Janssen, die direct zijn invloed laat gelden in Groesbeek. De trainerskamer bevindt zich nu in dezelfde gang als de kleedkamer van het eerste elftal. ''Dat lijkt klein, maar het maakt het verschil. Nu kunnen spelers gewoon even binnenlopen. Zo’n drempel moet weg.''

Janssen volgt daarmee het voorbeeld van Steve McClaren, die hij meemaakte bij FC Twente. ''McClaren zat naast de kleedkamer. De deur stond altijd open. Even een praatje, even checken hoe het gaat. Dat vond ik fijn. Dat wil ik hier ook. Ronald Koeman is ook zo’n trainer.''

De nieuwe keuzeheer van De Treffers stond maandag op één veld met Jasper Cillessen, die zijn loopbaan begon bij de amateurclub uit Gelderland. De doelman (36) is na twee seizoenen bij Las Palmas transfervrij en zoekende. ''Ik moet fit blijven hè, ik ben ook geen 18 meer'', aldus de ervaren keeper.

''Hij woont hier in de buurt, wil fit blijven en vroeg of hij mee mocht trainen. Natuurlijk mag dat. Hij is altijd welkom'', verduidelijkt Janssen, die weet dat Cillessen geen mogelijke aanwinst is. ''Laten we realistisch blijven. Jasper is nog steeds een topkeeper. Maar als hij ooit zegt dat hij hier wil keepen, dan staat de deur op een kier.''