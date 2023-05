Jasper Cillessen komt schuldbewust voor camera: ‘Ik maak te veel fouten’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 00:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:08

Jasper Cillessen kon vrijdagavond voor zijn gevoel geen revanche nemen. De doelman ging met NEC kansloos onderuit bij FC Twente (4-0) en kon zo de bittere smaak van zijn blunder een week eerder tegen sc Heerenveen (2-3 verlies) niet wegspoelen. "Ik heb volgens mij een redelijke wedstrijd gespeeld, maar dit is geen revanche, want dan hadden we hier met een overwinning moeten staan", zegt Cillessen bij ESPN.

Cillessen liet vorige week tegen Heerenveen een rollertje van Antoine Colassin lopen door een inschattingsfout. Vrijdag ging het tegen Twente in de zesde minuut bijna fout, toen Manfred Ugalde met een sliding zijn uittrap blokte. "Ik wacht lang om te willen voetballen en hij blokt hem", analyseert Cillessen. "Daar kom ik goed weg." In de tweede helft wist de keeper van NEC de bal vlak voor de inglijdende Virgil Misidjan weg te schieten. "Ja, maar goed, je moet wel de marges opzoeken om te blijven voetballen. Het gaat net goed."

?? Jasper Cillessen is zich bewust van zijn mindere periode: ??? "Ik maak te veel fouten de laatste tijd, dat klopt" — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2023

"Nee, er is niets met mijn oriëntatievermogen", benadrukt Cillessen als daarnaar gevraagd wordt. Wel geeft de 65-voudig Oranje-international toe een lastige week te hebben doorgemaakt. "Ik heb de knop omgezet en hard getraind. Dan is dit geen lekkere afsluiting. Mijn conclusies houd ik intern. Ik heb volgens mij een redelijke wedstrijd gespeeld, maar daar mogen jullie over oordelen."

"Ik heb betere fases gehad in mijn carrière, dat heb ik ook in de krant gezegd. Daar moet ik even doorheen. Het is vooral hoe jullie ernaar kijken. Ik moet het zelf een plek geven en mijn wedstrijd spelen. Volgens mij heb ik ook wel een aantal reddingen gehad, maar uiteindelijk ga je er 4-0 vanaf. Dat is nooit lekker. Niemand is foutloos, maar ik maak de laatste tijd te veel fouten, dat klopt."