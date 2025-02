Jasper Cillessen keert een penalty, maar verliest alsnog van Girona en Donny van de Beek

Jasper Cillessen heeft maandagavond voor de negende keer in zijn profcarrière een penalty gestopt. Desondanks verloor hij het LaLiga-duel tussen Girona en Las Palmas wel: 2-1.

Aan de kant van Girona was er een basisplaats voor Donny van de Beek. Arnaut Danjuma en Gabriel Misehouy begonnen op de bank, terwijl Daley Blind ontbrak met een blessure. Bij Las Palmas stond Cillessen dus onder de lat.

Al na zeven minuten was het Girona dat de score opende. Abel Ruiz werd diep gestuurd door Yangel Herrera en bleef oog in oog met Cillessen koel: 1-0.

Girona kon de score vlak voor rust verdubbelen, want na inmenging van de VAR kreeg het een penalty. De inzet van Ruiz werd echter gekeerd door Cillessen, die de bal uit de onderhoek tikte.

Het was voor Cillessen dus de negende keer in zijn professionele carrière dat hij een strafschop stopte. De meest recente keer vóór maandag was eind augustus, tegen Leganés.

In de tweede helft werd het alsnog 2-0, toen Yáser Asprilla de bal knap in de lange hoek schoof. Een paar minuten later tikte voormalig PSV’er Fábio Silva nog wel de 2-1 binnen na een lage voorzet van Miguel Gutiérrez, maar daar zou het bij blijven.

Girona klimt door de zege naar de zevende plek in LaLiga. Las Palmas staat vijftiende.