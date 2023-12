Jarige Mbappé trakteert PSG met fenomenale goal op zege; debuut broertje Ethan

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond een moeizame overwinning in de Ligue 1 geboekt. de jarige Kylian Mbappé was belangrijk door twee treffers voor zijn rekening te nemen tijdens een 3-1 zege op FC Metz. Vooral zijn eerste was van grote schoonheid. Er viel voor de familie Mbappé nog meer te juichen, want in blessuretijd maakte Kylians jongere broertje Ethan nog zijn officiële debuut.

Luis Enrique besloot zijn basiself op drie plekken te wijzigen ten opzichte van het competitieduel met Lille OSC (1-1) van afgelopen zondag.

Gianluigi Donnarumma keerde na een schorsing terug onder de lat, terwijl Ousmane Dembélé ontbrak wegens een blessure. Lucas Hernández moest genoegen nemen met een plek op de bank, waardoor Milan Skriniar en Randal Kolo Muani in de basis startten.

Vitinha was met een kleine tien minuten op de klok dicht bij de 1-0. De Portugees kon uithalen, maar moest toezien hoe Alexandre Oukidja ternauwernood redding kon brengen. Het bleek een van de weinige hoogtepunten voor rust.

Vroeg in de tweede helft brandde het duel eindelijk los, toen Vitinha alsnog de ban wist te breken. De aanvaller hoefde alleen nog maar zijn voet de bal te zetten bij een indraaiende voorzet van Kang-in Lee.

Via Mbappé slaagde PSG er met een uur op de klok in om door te drukken. Met een schitterende treffer zette hij zijn ploeg op een 2-0 voorsprong. De Franse sterspeler schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied via de onderkant van de lat raak.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Parijzenaren, maar uit het niets vond Metz de aansluitingstreffer. Matthieu Udol kopte een hoekschop bij de eerste paal overtuigend binnen: 2-1. PSG stelde de zege in de slotfase veilig via Mbappé, die profiteerde van geblunder in de defensie van de bezoekers. Joseph Nduquidi gaf Mbappé op zijn verjaardag een cadeau met een veel te korte terugspeelbal, waarna de aanvaller in een leeg doel mocht binnenschuiven: 3-1.

De avond voor Mbappé kon haast niet mooier. Als kers op de taart mocht ook zijn negen jaar jongere broertje in de 92ste minuut nog zijn officiële debuut maken. De talentvolle middenvelder kwam in de ploeg voor Manuel Ugarte.

