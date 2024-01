Jarige Julián Álvarez trakteert Manchester City op twee goals en drie punten

Manchester City heeft woensdagavond de vierde overwinning op rij geboekt in de Premier League. The Citizens waren in het eigen Etihad Stadium met 3-1 te sterk voor het Burnley van Vincent Kompany, die gedurende zijn spelerscarrière liefst 360 keer uitkwam voor de blauwe club uit Manchester. De jarige Julián Álvarez was met twee doelpunten de grote man. Manchester City behoudt plek twee, al heeft nummer drie Arsenal – dat evenveel punten heeft – wel één wedstrijd meer gespeeld. Burnley blijft op de negentiende plaats staan.

Erling Haaland zat voor het eerst sinds begin december bij de wedstrijdselectie. De Noorse doelpuntenmachine miste twaalf duels van the Citizens wegens een blessure, maar werd woensdagavond uitstekend vervangen door Álvarez, die de openingstreffer al na een kwartier spelen op het bord zette.

Matheus Nunes werd door Phil Foden weggestuurd op de rechterflank en probeerde de bal terug te leggen op de mee opgekomen Josko Gvardiol. Dara O’Shea stak daar alleen een stokje voor namens Burnley. Nunes kon de bal echter direct weer oppakken en voorzetten op Álvarez, die vervolgens achter Manchester City-jeugdexponent James Trafford kopte: 1-0.

De Argentijnse aanvaller, die dit seizoen tot dusver in elk Premier League-duel in de basis stond, tekende daarmee voor zijn zevende competitiedoelpunt van het seizoen. Vijf minuten na de openingsgoal tekende Álvarez voor zijn tweede treffer van de avond. Dat doelpunt kwam voort uit een slimme variant met Kevin De Bruyne. De Belgische spelmaker maakte ‘het geheime’ signaal met zijn armen en gaf zijn vrije trap op de perfecte snelheid mee aan Álvarez, die al aan zijn loopactie was begonnen.

De rechtspoot was eerder bij de bal dan Trafford en passeerde de Engelsman met een laag schot: 2-0. Diezelfde Trafford bracht na ruim een half uur spelen op knappe wijze redding op een schot van Nunes, die zijn schot uit de linkeronderhoek getikt zag worden. Manchester City schoot na rust opnieuw uit de startblokken en had slechts 25 seconden nodig om de marge uit te breiden naar drie.

The Citizens voetbalden met onder anderen Nathan Aké, John Stones en Rico Lewis onder de druk van Burnley uit en het was De Bruyne die Foden met een steekbal diep kon sturen. Ameen Al-Dakhil hield zijn directe tegenstander voor zich, maar kon niet voorkomen dat Foden de bal kon terugleggen op Rodri, die op de rand van het zestienmetergebied volledig vrij stond.

De Spaanse middenvelder werkte de bal vervolgens met een beheerst schot in de verre hoek achter Trafford, die dus na nog geen halve minuut na de start van het tweede bedrijf opnieuw moest vissen. De Bruyne werd er na zeventig minuten afgehaald voor Haaland, die in de resterende minuten opzichtig op zoek ging naar een doelpunt. Pep Guardiola bracht ook Jack Grealish nog binnen de lijnen voor Foden. Al-Dakhil tekende in de absolute slotfase voor de eretreffer namens Burnley.

