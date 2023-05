16-jarige fan werd door 3 stewards van de tribune gerukt: ‘Best intimiderend’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 14:58 • Laatste update: 15:26

De Telegraaf heeft gesproken met een zestienjarige supporter van FC Groningen die tijdens de derby tegen sc Heerenveen door drie stewards van de tribune werd geplukt nadat hij een prop papier op het veld had gegooid. De tiener kreeg de club, de KNVB, de deurwaarder én de gemeente op zijn dak. "Ik dacht eigenlijk wel meteen: dat was niet heel slim", aldus de schuldbewuste Groningen-fan.

De derby tegen aartsrivaal Heerenveen werd voor Groningen in meerdere opzichten een dag om snel te vergeten. Niet alleen verloor de ploeg van Dennis van der Ree met 0-2, ook om het veld gebeurde van alles waarmee de club in een negatief daglicht kwam te staan. Eerst betrad een 37-jarige man het veld en later deelde zijn zoon een vuistslag uit aan Jetro Willems. Laatstgenoemde heeft een stadionverbod opgelegd gekregen van 21 jaar.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook een zestienjarige fan werd van de tribune geplukt. Hij gooide een prop papier op het veld nadat Sydney van Hooijdonk de 0-2 had gemaakt. "Ik voelde me wel een beetje een losertje omdat ik die prop had gegooid, vooral omdat ik zelf wel beter weet. Het was ook best intimiderend met drie stewards. Ik was wel gewoon rustig. Ik dacht: ik werk zo goed mogelijk mee, anders krijg ik nog meer problemen. Toen die boze man zich ermee bemoeide, begreep ik dat het boegeroep niet voor mij was."

De gevolgen zijn desalniettemin groot voor de jonge fan. Hij krijgt liefst drie brieven in huis. Een voor zichzelf, een voor zijn ouders en een aangetekende brief. De jongen krijgt een landelijk stadionverbod van anderhalf jaar en moet een boete betalen van 250 euro. Ook de kosten van de deurwaarder, 335,44 euro, komen voor zijn rekening. "De straf valt hoog uit omdat hij richting een speler heeft gegooid. Dan wordt de duur van het stadionverbod verdubbeld”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Nederlands elftal

De jongen krijgt naast bovengenoemde een omgevingsverbod opgelegd en mag zich drie uur voor en na wedstrijden van FC Groningen niet in of rond Stadion Euroborg begeven. Ook bij wedstrijden van het Nederlands elftal is hij niet langer welkom. Het EK in Duitsland volgend jaar zomer? Ook dat kan hij vergeten. "Ik had wel verwacht dat ik een boete zou krijgen. Ik dacht misschien een verbod van een half jaar voor Groningen en 150 euro boete. Maar het is gewoon drie keer zo erg.”

Met name van de brieven van de deurwaarder en de gemeente is de jongen hevig geschrokken. "Ik begrijp echt wel dat het niet oké is wat ik heb gedaan. Ik ga al mijn hele leven naar FC Groningen, ik ben al mijn hele leven voor die club. Deze straf voelt oneerlijk. Ook al doen ze straks mee in de Keuken Kampioen Divisie, je moet je club toch steunen ook al gaat het slecht. Ik vind het gewoon hartstikke mooi om bij de wedstrijd te zijn, de sfeer, het zingen. Nu is het met een propje papier anderhalf jaar lang verpest."