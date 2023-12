21-jarige dochter uit Milaan dient aanklacht in tegen Samuel Eto'o

Samuel Eto'o kan een onderzoek van het Italiaanse Openbaar Ministerie verwachten, zo schrijft Corriere Della Sera. De oud-spits wordt verdacht van schending van de verplichtingen inzake gezinsondersteuning. Aanleiding voor het onderzoek is een aanklacht van zijn 21-jarige dochter.

De aanklacht dateert van 12 oktober en werd ingediend door de Venetiaanse advocaat Daniele Vianello. In het document memoreert de advocaat de strafrechtelijke en civiele procedure waaruit zou blijken dat Eto'o zijn wettelijke verplichtingen niet is nagekomen.

Eto'o heeft zich ondanks een eerder vonnis - bevestigd in hoger beroep in 2015 en daarna definitief geworden - altijd teruggetrokken van een alimentatie van 10.000 euro voor zijn dochter. De Kameroener kreeg zijn dochter met een op Sardinië wonende vrouw met wie hij een buitenechtelijke relatie had.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De dochter studeert aan de universiteit van Milaan en haalt in de aanklacht fors uit richting haar vader. Zo zegt ze meerdere 'wanhopige pogingen' te hebben gedaan om contact te krijgen met de oud-voetballer. Toen Eto'o ervoor koos om daar niet op in te gaan, besloot de 21-jarige hem aan te geven.

Uit de documenten blijkt dat de dochter niet financieel zelfstandig is en als student ver van huis woont. Ze wordt gesteund door haar moeder, die haar 'met moeite' een 'waardig leven' probeert te garanderen, zo valt er te lezen.

Eto'o zou nooit een hechte relatie met zijn dochter willen hebben gehad, zo blijkt uit de aanklacht, hetgeen heeft geleid tot een 'fragiele psychologische' situatie. Het gemis van een 'vaderfiguur' en de financiële perikelen hebben dat versterkt.

Eto'o maakte in 2009 de overstap van FC Barcelona naar Internazionale en wist twee jaar op rij de treble te winnen. In Italië legde hij verder beslag op het WK voor clubteams en de Italiaanse Supercup (beiden ook in 2010).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties