Jari De Busser valt stil in interview met Hans Kraay junior na legendarisch optreden tijdens AZ - Go Ahead Eagles

Jari De Busser komt nauwelijks uit zijn woorden na zijn heldenoptreden in de TOTO KNVB Beker-finale tegen AZ. Voor het eerst in de clubgeschiedenis pakte Go Ahead Eagles een prijs en dat had de club voor een groot deel te danken aan de uitblinkende doelman. De Busser hield zijn ploeg 120 minuten lang op de been en hij stopte twee penalty’s in de strafschoppenreeks.

“Het is echt bizar”, zo vertelt De Busser na afloop van de penaltyserie voor de camera van ESPN. “Ik heb er geen woorden voor. Eigenlijk had ik er na PSV al geen woorden voor. Dit is een jongensdroom. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen, sorry.”

“Ja, ik pakte alles”, bevestigt hij bij Hans Kraay junior. “Met mijn handen, met mijn gezicht… Ik kreeg hem tijdens de wedstrijd op mijn oog. Maar ik dacht: ik blijf even liggen, want dan kan ik uitrusten.”

“Wat moet ik zeggen? Ik pakte inderdaad de eerste penalty, maar het belangrijkste moment was toen Meerdink oog in oog met me stond. Op een gegeven moment moesten we alles op alles zetten en kreeg ik veel ballen. Dan moet je ook een beetje geluk hebben.”

“Dit is echt bizar, een jongensdroom”, concludeert De Busser. De Busser verrichtte in 120 minuten voetbal liefst acht reddingen. In de eerste helft stopte de keeper bovendien een strafschop van AZ-spits Troy Parrot, al mocht hij de penalty opnieuw nemen vanwege te vroeg inlopen van Mathis Suray. In de herkansing kwam De Busser er niet bij.

In de penaltyreeks stopte De Busser bovendien de derde én de vierde strafschop van AZ, die respectievelijk genomen werden door invallers Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo.

Dankzij die reddingen veroverde Go Ahead Eagles voor het eerst in de clubhistorie de TOTO KNVB Beker. Na 90 en 120 minuten was de stand 1-1, door benutte penalty’s van Parrott en Mats Deijl. De treffer van laatstgenoemde viel pas in de negende minuut van de blessuretijd.