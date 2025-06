Japan straft Indonesië keihard af en stuurt Patrick Kluivert met zuur gevoel naar de volgende ronde

Indonesië heeft dinsdagmiddag hun laatste groepswedstrijd uit tegen Japan met 6-0 verloren. De ploeg van bondscoach Patrick Kluivert was al geplaatst voor de vierde ronde en had geen zicht meer op directe plaatsing. Ook voor Japan stond er niks meer op het spel. Samurai Blue was al groepswinnaar en verloor van de tien groepswedstrijden er slechts één.

Japan opende na iets minder dan een kwartier voetballen de score via een voorzet van Sparta Rotterdam-aanvaller Shunsuke Mito. De debutant slingerde de bal precies op het hoofd van Daichi Kamada en hij wist de bal voorbij doelman Emil Audero te koppen, die er ongelukkig uitzag.

Vier minuten later verdubbelde Japan de voorsprong via Takefusa Kubo. De buitenspeler van Real Sociedad schoot hem in eerste instantie tegen doelman Audero aan en na matig wegwerken kreeg hij nog een schotpoging en deze keer werkte hij de bal hard tegen de touwen.

In de vijfde minuut extra tijd van de eerste helft scoorde Kamada zijn tweede van de dag en de derde van Japan. Een mooie dieptebal van Kubo kwam aan bij de middenvelder van Crystal Palace die twee verdedigers van Indonesië voorbij liep en daarna van dichtbij kon afronden: 3-0.

Vlak na rust ging Japan verder waar het gebleven was. Binnen dertien minuten scoorde de ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu de 4-0 en de 5-0. De doelpunten werden gemaakt door Ryoya Morishita en Shuto Machino. De riante voorsprong was dan ook reden genoeg voor Moriyasu om NEC-middenvelder Kodai Sano na een uur spelen te laten debuteren.

Met nog iets meer dan tien minuten te gaan zette Japan de eindscore neer: 6-0. Invaller Mao Hosoya schoot de bal vanuit het midden van het strafschopgebied linksonder langs Audero die de bal voor de zesde keer uit het net moest halen.

Door het enorme verlies eindigt Tim Garuda op de vierde plek in de groep met twaalf punten uit tien wedstrijden. Hiermee plaatst het zich voor de vierde ronde van de WK-kwalificatie en is het WK nog steeds haalbaar. Japan was al gekwalificeerd en is groepswinnaar met 23 punten uit tien wedstrijden.

Opstelling Indonesië: Emil Audero (Palermo); Kevin Diks (FC Kopenhagen) (Yakob Sayuri, 27’ (Marselino Ferdinan, 43’)), Mees Hilgers (FC Twente), Jay Idzes (Venezia), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Dean James (Go Ahead Eagles) (Shayne Pattynama, 59’); Yance Sayuri (Malut United), Thom Haye (Almere City FC), Joey Pelupessy (Lommel SK) (Stefano Lilipaly, 60’), Beckham Putra (Persib Bandung) (Ricky Kambuaya, 46’); Ole Romeny (Oxford United)