Janssen kritisch op zwakste schakel Feyenoord: ‘Slechts één goed moment gehad’

Santiago Gimenez was woensdagavond de grote dissonant bij Feyenoord, zo stellen de analisten Theo Janssen en Giovanni van Bronckhorst. De Rotterdammers verloren het laatste Champions League-groepsduel bij Celtic met 2-1. De Mexicaanse aanvalsleider slaagde er niet in om zijn stempel op de wedstrijd te drukken.

Gimenez kwam op Celtic Park voor rust drie keer oog in oog met doelman Joe Hart te staan. Eén keer scoorde hij, maar werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel en de andere twee keer moest hij toezien hoe de sluitpost van Celtic als winnaar uit de strijd kwam.

De spits was wel belangrijk door als aangever te fungeren bij de 1-1 van Yankuba Minteh. “Dat was misschien wel het enige goede moment van Gimenez', zei Janssen in de studio van RTL 7. “Die hebben we voor de rest niet gezien in deze wedstrijd.”

Ook Van Bronckhorst zag dat Gimenez niet zijn normale niveau haalde tegen Celtic. “Hij heeft wel zijn kansen gehad. Sterker nog, de grootste kans was voor Gimenez. Maar aanvallend heeft hij het verschil niet kunnen maken en verdedigend gezien laat hij een steek vallen.”

Van Bronckhorst refereerde aan de late 2-1 van Celtic in blessuretijd. De spits van Feyenoord ging in zijn eigen zestienmetergebied onder de bal door, waarna Celtic-verdediger Stephen Welsh een voorzet kon geven op de vogelvrije Gustaf Lagerbielke.

“Als verdediger mag je nooit springen als je de bal niet kan hebben, want dan ben je weg. En dan is de tweede paal hier ook nog onderbezet…”, aldus Van Bronckhorst.

Gimenez kreeg dus wel degelijk kansen om zijn doelpuntentotaal in de Champions League op te tillen. Hij blijft nu staan op twee goals uit vier duels. In de Eredivisie was de spits dit seizoen al liefst achttien keer trefzeker.

Doelpunt Celtic...



Santiago Giménez timet een hoge bal helemaal verkeerd, vervolgens kan Gustaf Lagerbielke volledig vrij inkoppen: 2-1. Celtic Park ontploft, één supporter kan het doelpunt zelfs vieren met de spelers ??#UCL #CELFEY pic.twitter.com/B9JlXY2hOy — VTBL ? (@vtbl) December 13, 2023

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties