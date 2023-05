Janssen en Boskamp loven Real Madrid en zien ‘krentenbol’ bij Man City

Dinsdag, 9 mei 2023 om 23:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:53

Jan Boskamp en Theo Janssen zijn lovend over Real Madrid. De Koninklijke was in de openingsfase tegen Manchester City de onderliggende partij, maar kwam naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter in het duel. Desondanks moest Real een treffer van Kevin De Bruyne toestaan, waardoor het duel na de openingstreffer van Vinícius Júnior in 1-1 eindigde. City had het met name in de tweede helft lastig en onder meer Erling Braut Haaland was vrij onzichtbaar.

"Haaland ga je niet wisselen", geeft RTL 7-presentator Humberto Tan een voorzetje. "Maar hij speelde wel als een krentenbol, hij zat er echt niet in vandaag", vult Boskamp direct aan. "Maar dat is ook weer de verdienste van Real. Dit is ook zo goed verdedigd van Alaba", doelt de analist op een moment in de tweede helft waar de Oostenrijker met een uiterste tackle redding bracht op een schot van Haaland. "De passlijnen werden steeds afgesloten", concludeert Boskamp. Janssen complimenteert met name één linie van Real. "Dat deden de middenvelders van Real echt heel erg goed. Zij haalden de lijn naar de spits eruit. Je ziet toch dat Haaland ruimte nodig heeft. Ze (City, red.) spelen volgende week weer thuis. Nu heeft Real het heel goed opgelost, maar ik ben heel erg benieuwd naar volgende week."

Erling Haaland op weg naar een doelpunt, maar David Alaba voorkomt dat met een hele belangrijke sliding. #UCL #RMAMCI pic.twitter.com/99ryryjqeB — VTBL ? (@vtbl) May 9, 2023

Janssen zag een duidelijk verschil tussen de helften. "In de eerste helft zag je dat City de lijnen van de centrale verdedigers naar de backs eruit probeerde te halen. Ze speelden heel erg hoog op het veld en gaven Real geen tijd en ruimte om te voetballen. In de tweede helft kreeg Real dat veel meer. Dat had ermee te maken dat City in de eerste helft heel erg hoog druk zette en dat heel agressief deed. In de tweede helft kwam er iets meer angst in de ploeg waardoor ze iets meer terugzakten. Toen kreeg Real iets meer ruimte en zag je dat ze fantastisch kunnen voetballen." Ondanks het overwicht moesten de Spanjaarden de 1-1 van De Bruyne slikken.

Wat opviel bij de treffer van de Belg is dat dat doelpunt tot stand kwam door balverlies van Eduardo Camavinga. "Twee keer kwam het balverlies van een van de beste mensen op het veld", zag ook Boskamp, die de beelden analyseert. "Weer zo'n ziekenhuisbal en daar komt die goal uit. Dat is het enige negatieve puntje. Voor de rest vond ik hem écht heel goed spelen." De Bruyne schoot na het balverlies van Camavinga heerlijk binnen en was zijn emoties niet helemaal de baas. "Dat is niets voor hem, ik snap niet wat er aan de hand is. Maar hij schiet hem wel goed binnen", zegt Boskamp met gevoel voor understatement.