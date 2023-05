Jansen ziet mogelijk nieuwe Ajax-coach in Eredivisie: ‘Echt heel goede trainer’

Donderdag, 4 mei 2023 om 17:18 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:24

Freek Jansen ziet in AZ-trainer Pascal Jansen een geschikte nieuwe trainer voor Ajax. De vertelt de clubwatcher van Voetbal International in de Pak Schaal Podcast Extra. Ajax lijkt na dit seizoen afscheid te nemen van John Heitinga als hoofdtrainer, waardoor de club moet zoeken naar een nieuwe eindverantwoordelijke.

Die zoektocht komt in de podcast van VI ter sprake. Jansen denkt dat buitenlandse toptrainers niet geïnteresseerd zullen zijn in een dienstverband bij Ajax. “De top gaat niet komen”, aldus de journalist. “Die gaat niet in de Eredivisie trainer zijn, en al helemaal niet bij een club die geen Champions League speelt. En dat is aannemelijk bij Ajax. Nagelsmann, die categorie, gaat niet naar Ajax.”

Daardoor komt Ajax automatisch uit in een categorie daaronder, denkt Jansen. “En dan vraag ik me af: is die categorie beter dan wat je nu hebt? Dan heb je het over een Heitinga met een voorbereiding richting een nieuw seizoen, óf je hebt het over een andere trainer in Nederland. Dat is aan Ajax om te beslissen. Maar ik vind het toch wel opvallend dat je zo weinig Nederlandse trainers hebt waarover je nu zegt: dat zou een goede kandidaat voor Ajax zijn. Het zegt genoeg dat wij al honderdduizend uur gevuld hebben over Peter Bosz, en dat iedereen zegt dat hij de ideale trainer is.”

Hoewel het erop lijkt dat Bosz wel oren zou hebben naar een terugkeer bij Ajax, hebben de Amsterdammers hem naar verluidt nog altijd niet benaderd. Daarom denkt Jansen alvast aan een tweede optie, na Bosz. “Pascal Jansen zou ik echt een goede trainer vinden. Als je ziet hoe hij zijn team laat ontwikkelen en spelen, hoe spelers beter worden, hoe fit ze vaak zijn. Ik vind Pascal Jansen echt een heel goede trainer.”