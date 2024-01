Jansen sluit 2 uitgaande transfers bij Ajax niet uit: ‘Er is wat beweging’

Freek Jansen sluit niet uit dat er tijdens de winterse transferwindow nog enkele spelers bij Ajax vertrekken. De hoofdredacteur van Voetbal International laat weten dat er ‘beweging’ rondom onder meer Carlos Forbs zou zijn.

“Ik denk dat er nog wel wat spelers vertrekken", begint Jansen in de Pak Schaal Podcast. “Er is wel wat beweging. Rondom Forbs en een andere speler is er wat beweging. Maar dat is ook afhankelijk van de jongens zelf. Tegelijkertijd is deze selectie ook niet zo breed", zo stelt de journalist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De inmiddels ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat lijfde Forbs in augustus voor veertien miljoen euro plus vijf miljoen euro aan bonussen in. De negentienjarige vleugelaanvaller kwam over van Manchester City, waar hij 38 duels namens de beloften speelde.

Forbs tekende voor vijf jaar in Amsterdam, maar is onder interim-trainer John van ‘t Schip niet langer basisspeler. Op rechtsbuiten krijgt Steven Berghuis de voorkeur, terwijl op de linkervleugel aanvoerder Steven Bergwijn eerste keus is.

De Portugees jeugdinternational kwam tot nog toe tot 24 officiële duels, waarvan het merendeel als invaller. In 1.110 speelminuten noteerde hij twee goals en drie assists.

Wie de andere speler is die kan rekenen op voorzichtige interesse van andere clubs laat Jansen niet weten. Mogelijk gaat het om Gastón Ávila, Jakov Medic of Anass Salah-Eddine.

Het Algemeen Dagblad wist anderhalve week geleden te melden dat de clubleiding van Ajax op het trainingskamp in het Spaanse Cádiz met de zaakwaarnemers van de drie selectiespelers heeft gesproken. Wat de concrete inhoud van die gesprekken was, is niet duidelijk.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties