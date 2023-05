Jansen over incident op tribune: ‘Mijn kinderen en vriendin waren daar ook...’

Vrijdag, 12 mei 2023 om 07:40 • Wessel Antes

Pascal Jansen is geschrokken van de ongeregeldheden in het London Stadium. Dat zei de trainer van AZ donderdagavond tijdens de persconferentie na afloop van het uitduel met West Ham United (2-1 nederlaag), waarbij Voetbalzone aanwezig was. Familieleden van spelers, coaches en directieleden van de Alkmaarders zijn lastiggevallen door Engelse supporters. Onder meer de vriendin en twee kinderen van Jansen en de echtgenote van algemeen directeur Robert Eenhoorn werden belaagd tijdens hun stadionbezoek.

Jansen sprak vrijwel direct na afloop met Eenhoorn, die zijn zorgen wilde wegnemen. “Hij kwam bij me, in ieder geval om me even gerust te stellen. Want mijn twee kinderen en vriendin waren daar ook. Ik heb ze net even gesproken, maar alles is inmiddels weer in orde. Ze waren wel even wat geschrokken, maar zitten nu in prima staat in de bus”, aldus de geboren Londenaar desgevraagd tijdens de persconferentie. Jansen legt ook uit wat er precies heeft plaatsgevonden.

Het incident ontstond na de goal van AZ-middenvelder Tijjani Reijnders. “Er was op een gegeven moment een moment, vlak na onze goal, dat er gejuicht werd. Toen ontstond er wat consternatie. Maar goed, laten we het niet groter maken dan het is. Iedereen is in orde, we gaan weer verder.” Eenhoorn reageerde tegenover De Telegraaf ook op het incident. “Ze zijn naar een andere plek, hoog in het stadion gebracht. Maar daar bevonden zich ongeveer de gevaarlijkste supporters van West Ham. Ik heb daardoor amper meer iets meegekregen van de wedstrijd, ik was alleen nog maar bezig met de veiligheid van onze mensen.”

De wedstrijd

Jansen heeft ondanks de nederlaag vertrouwen in een goede afloop van het Europese tweeluik. “We willen de boel rechttrekken in Alkmaar. Ik heb veel gezien wat me tevreden stemt, maar het is jammer dat de dynamiek omslaat en we op achterstand komen. We hebben ons hier getoond als een elftal dat zonder enige angst heeft gespeeld en bij vlagen zeer dominant was.” De oefenmeester wees Jordy Clasie en Reijnders, het controlerende blok van AZ, aan als de grote uitblinkers aan Alkmaarse zijde.

Tijdens de return in Alkmaar keert linksback Milos Kerkez in ieder geval terug bij AZ. De jonge Hongaar moest het duel in Londen missen wegens een schorsing. De inzetbaarheid van sterspeler Jesper Karlsson is nog onzeker. “Dat moeten we afwachten. Dat gaan we de komende dagen rustig bekijken”, aldus Jansen, die vandaag met zijn hoofd omhoog terugreist naar Alkmaar. “Dit geeft vertrouwen. Dit is een kleine nederlaag, maar hebben aangetoond goed te kunnen domineren. Met ons eigen publiek moeten we een nóg betere wedstrijd spelen.”