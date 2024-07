Pascal Jansen onthult bij welke club hij op bezoek is geweest vóór zijn transfer naar Ferencváros

Pascal Jansen heeft tekst en uitleg gegeven over zijn verrassende stap naar Ferencváros. De 51-jarige trainer vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij op bezoek is geweest bij Olympiakos in Griekenland en dat er ook vanuit Engeland interesse was. “Dat is nu dus iets voor later. Ik ben blij verrast met wat ik hier heb aangetroffen”, aldus Jansen.

De trainer werd eind januari op straat gezet door AZ en was in de maanden daarna meermaals te vinden in de Johan Cruijff ArenA. Jansen voedde daarmee de geruchten over een eventuele overstap naar Ajax, maar de Amsterdammers vonden de geboren Londenaar geen optie.

Jansen werd wel in verband gebracht met Olympiakos en bevestigt nu dat hij in Griekenland is geweest. “Ik heb verschillende gesprekken met clubs gevoerd sinds mijn ontslag bij AZ. Ik heb ook heel mooie projecten langs zien komen. Zo ben ik in Griekenland geweest bij Olympiakos en uit Engeland was er belangstelling.” Het is ‘een droom’ voor de trainer om daar ooit te werken. “Dat is nu dus iets voor later.”

De trainer snapt dat mensen de keuze voor Ferencváros verrassend vinden. “Maar ik ben blij verrast met wat ik hier heb aangetroffen. Wat er hier is aan faciliteiten bijvoorbeeld, maar ook in de uitgebreide studie die er is gemaakt van mijn werkwijze en prestaties.” Jansen wijst ook naar de tweede voorronde van de Champions League, waarvoor Ferencváros zich heeft geplaatst.

“Dat vind ik een aantrekkelijk vooruitzicht. We gaan er alles aan doen om die te halen, ook al is de weg met twee voorrondes en een play-off een lange”, aldus de oefenmeester. Jansen wordt vervolgens gevraagd naar het racisme wat in het verleden voorkwam in de Hongaarse voetballerij. De coach heeft daarover gesproken met de clubleiding.

“Omdat ik daar benieuwd naar was. De president heeft me meegenomen in het verhaal over de kernwaarden van de club en waar ze voor staan. Op dat vlak hebben ze de laatste jaren flinke stappen gemaakt.” Jansen vertelt dat hij zelf ook onderzoek heeft gedaan. “Bij Ferencváros denkt iedereen in Nederland al snel aan die wedstrijd tegen Ajax in 1994 in de Champions League, toen er apengeluiden werden gemaakt in het stadion. Voor dat soort uitwassen is absoluut geen plaats meer in het stadion, verzekerde de president me.”

Jansen heeft een contract tot medio 2026 getekend bij Ferencváros. De trainer maakte naam bij PSV, waar hij hoofd jeugdopleiding was en ook Jong PSV onder zijn hoede had. In 2018 trok hij naar AZ, waar hij assistent-trainer werd onder John van den Brom en later Arne Slot.

Na het vertrek van laatstgenoemde naar Feyenoord kreeg Jansen de kans als hoofdtrainer van AZ. Jansen leidde de Alkmaarders onder meer naar de halve finale van de Conference League, waarin de latere winnaar West Ham United net een maatje te groot bleek. Halverwege dit seizoen besloot de clubleiding te scheiden met Jansen.

