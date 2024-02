Jans wint met Utrecht bij Twente en blijft 14 competitieduels op rij ongeslagen

FC Utrecht heeft zondagmiddag een knappe zege geboekt bij FC Twente. Jens Toornstra tekende na een klein half uur spelen het enige doelpunt aan: 0-1. De Domstedelingen zijn door de overwinning inmiddels veertien competitieduels op rij ongeslagen en vestigen daarmee een clubrecord. Utrecht stijgt naar de negende plaats, terwijl Twente averij oploopt als nummer drie.

Joseph Oosting kon bij de thuisploeg geen beroep doen op Daan Rots, die in de aanval werd vervangen door Younes Taha. Ron Jans voerde tegen zijn voormalig werkgever één wijziging door ten opzichte van de 4-0 zege op Fortuna Sittard van een week geleden. Oscar Fraulo begon aan de aftrap, hetgeen ten koste ging van Zidane Iqbal.

Het publiek in De Grolsch Veste kreeg een uiterst vermakelijke eerste helft voorgeschoteld. Zo kreeg Toornstra namens de bezoeker al vroeg een open schietkans, maar had hij zijn vizier niet helemaal op scherp staan.

Twente liet zich ook direct gelden via Ricky van Wolfswinkel, die de voorkeur kreeg boven Myron Boadu. De spits moest echter toezien hoe Utrecht-goalie Mattijs Branderhorst een sterke reflex in huis had.

Een domper voor Jans was het vroege uitvallen van smaakmaker Taylor Booth. De middenvelder moest zich halverwege het eerste bedrijf geblesseerd laten vervangen door Jeppe Okkels. In de korte tijd dat Twente een overtal had kreeg Sem Steijn een reuzenkans om de Tukkers op voorsprong te schieten, alleen schoot hij uiteindelijk voorlangs. Utrecht kwam vervolgens uit het niets op voorsprong nadat Toornstra door de benen van Gijs Smal raak schoot: 0-1.

Twente toonde zich nog niet bepaald secuur in de afwerking. Daarop was het opvallend om te zien dat Wout Weghorst als aandachtig toeschouwer bij het Eredivisie-duel aanwezig was. De spits van TSG Hoffenheim stond afgelopen winter al op een shortlist van technisch directeur Arnold Bruggink, maar bleek toen onhaalbaar.

De ploeg van Oosting zette op slag van rust maar eens aan. Ditmaal werd een schot van dichtbij van Van Wolfswinkel voor de lijn weggekopt door Souffian El Karouani en ging een doelpoging van Carel Eiting rakelings naast.

Met Boadu als invaller ging Twente in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker. Die dacht het ook te maken, nadat de huurling van AS Monaco op fraaie wijze achter zijn standbeen doel trof. De spits stond echter buitenspel, waardoor er een streep door zijn treffer ging. De Tukkers hadden in het restant van het duel het overwicht, maar wisten geen grote mogelijkheden meer te creëeren.



