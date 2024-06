Jan van Halst noemt verrassende Nederlands elftal-speler die hij als eerst op het wedstrijdformulier zou zetten

Jan van Halst is enorm onder de indruk van Jerdy Schouten, zo laat hij in een video-item weten aan Ziggo Sport. De analyticus vraagt zich openlijk en met een knipoog af of 'we Frenkie de Jong nog kennen'.

“Het klinkt een beetje gek, maar kennen wij Frenkie de Jong nog?”, trapt de voormalig interim-directeur van Ajax af. “Natuurlijk, ik zeg het met een knipoog, maar als je Jerdy Schouten nou ziet voetballen.”

De grootste ???????????????????? op het EK: Jerdy Schouten! ??

'Het klinkt een beetje gek, maar kennen wij Frenkie de Jong nog?' ??@jmvanhalst vindt dat de middenvelder niet meer weg te denken is. Eens? ??#ZiggoSport #EURO2024 #NEDFRA pic.twitter.com/o0Fyui67p2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 23, 2024

“Zo snel, één keer raken, nauwelijks balverlies, snel het spel verplaatsen”, somt Van Halst de kwaliteiten van de controleur op. “Ik vind het echt een openbaring hoe hij zich zo snel staande heeft gehouden.”

“Hij heeft zijn vorm vanuit zijn club PSV meegenomen naar het Nederlands elftal", vervolgt de analist. "Ik vind hem echt niet meer weg te denken uit het elftal. Als ik bondscoach zou zijn, dan zou ik hem als eerste op het formulier zetten. Al helemaal op die cruciale positie op het middenveld."

Schouten zou aanvankelijk vermoedelijk helemaal geen basisplek verdienen. Door het afhaken van De Jong en Teun Koopmeiners, echter, ontstond er plots een plekje voor de PSV'er op het middenveld.

Na prima optredens tegen Polen en met name Frankrijk heeft Schouten zijn stempel bij Oranje wel gedrukt. Na de tamelijk moeizame 2-1 overwinning op de Polen slachtofferde bondscoach Ronald Koeman niet Schouten, maar PSV-teamgenoot Joey Veerman.

Schouten lijkt alleen vanwege privézaken uit het elftal te kunnen verdwijnen. Zijn vrouw is hoogzwanger. "Het gaat hartstikke goed met mijn vrouw", vertelde de balansbewaker in gesprek met ESPN. "Hopelijk blijft ze nog even zitten. De kans bestaat dat het tijdens het EK gebeurt, maar daar gaan we niet vanuit."

