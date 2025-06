Snoeiharde kritiek op Jong Oranje-speler Ruben van Bommel: 'Het is zó onprofessioneel, hij moet echt uitkijken'

Jan van Halst is absoluut niet te spreken over de rode kaart voor Ruben van Bommel. De aanvaller van Jong Oranje kreeg - na slechts twintig minuten voetballen - in slechts 119 seconden tijd twee keer een gele prent.

Jong Oranje had het in de beginfase lastig met de leeftijdsgenoten van Portugal. De Nederlanders hadden veel kleine overtredingen nodig en Van Bommel was de eerste die op de bon ging.

Door een slim passje wist Diogo Nascimento rechtsback Rodrigo Pinheiro te bereiken. De Portugees had alle ruimte voor hem, maar Van Bommel versperde hem de weg met een duw in zijn zij.

De Georgische arbiter Goga Kikacheishvili had twee minuten later weinig andere keus, toen Van Bommel ter hoogte van de middellijn een tackle van achter inzette op Geovany Quenda en daarbij alleen de benen van de Portugees raakte.

In de rust zijn de analisten van Ziggo Sport onverbiddelijk. Boulahrouz omschrijft het als 'stom', maar Van Halst gaat nog een stapje verder. "Ik wil het nog wel iets verder aanhalen hoor”, begint de analist. “Dit is toch echt zó onprofessioneel?"

"Hier ben je echt voor jezelf bezig. Hij moet echt uitkijken, want je wordt onbetrouwbaar als speler”, oordeelt de voormalig interim-directeur van Ajax hard. "Voor je eigen technische staf, voor je medespelers en óók voor de tegenstander. Die gaan door krijgen: deze speler lokken we in het eerste kwartier even uit de tent. Dan raakt hij geïrriteerd, maakt ie een sliding… Hij dupeert zijn hele ploeg hiermee.”

“Het zijn geen jongens van zestien meer, ze draaien al een paar jaar mee. Dit zijn basisdingen. Dit doe je als je twaalf bent, maar niet op deze leeftijd. Dit moet hij heel gauw veranderen", besluit hij.