Jan Joost van Gangelen zet Veerman voor het blok: ‘Dit is echt een kutvraag’

Woensdag, 26 april 2023 om 17:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:15

PSV gaat aanstaande zondag proberen om voor de vierde keer dit seizoen te winnen van Ajax. De Eindhovenaren waren bij de start van het seizoen te sterk in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en beslisten beide competitiewedstrijden in hun voordeel. Afgelopen zondag eiste Joey Veerman een belangrijke rol op. De middenvelder blikt bij ESPN in gesprek met Jan Joost van Gangelen vooruit op de bekerfinale.

Veerman krijgt de vraag of plek twee niet belangrijker is dan de bekerwinst. PSV is als nummer twee verzekerd van de voorronde van de Champions League. De voorsprong op Ajax bedraagt door de zege van afgelopen weekend drie punten. "Dit is echt een kutvraag", aldus Veerman. "Aan het einde van je carrière kijken ze wat je hebt gewonnen, dus die beker willen we heel graag winnen. Maar tweede worden is ook heel belangrijk voor de Champions League. Dat is even belangrijk. Ik hoef toch geen keuze te maken?"

Joey Veerman ziet geen reden voor verandering bij PSV richting de bekerfinale: "Als je thuis 3-0 wint, zou ik het lekker zo laten" ?? — ESPN NL (@ESPNnl) April 26, 2023

PSV was afgelopen zondag voor de derde keer dit seizoen te sterk voor Ajax. Volgens Veerman is er dan ook geen reden om iets te wijzigen aan het strijdplan. "Ik denk dat als we hetzelfde doen als afgelopen weekend, het opnieuw een mooie zondag kan worden. Als je met 3-0 wint thuis, zou ik het lekker zo laten. Op het einde werden ze met Brian Brobbey wel iets gevaarlijker, maar daarvoor niet." Van Gangelen haakt daarop in. "Jij zal zondag toch ook gevoeld hebben dat het bij Ajax niet klopte en dat ze kapot waren?", aldus de verslaggever. "Het is niet aan mij om daarover te oordelen", antwoordt Veerman.

Het verbaasde Veerman in ieder geval niet dat PSV de betere ploeg was. "We weten gewoon dat we heel goed kunnen voetballen. We weten ook dat het er, tegen op papier mindere ploegen, soms niet uitkomt. Maar als je onze topwedstrijden terugkijkt, hebben we laten zien dat we een goede ploeg hebben. Op de een of andere manier kunnen we ons meer opladen voor topwedstrijden dan tijdens de kleine wedstrijden. Dat is natuurlijk niet goed, maar het is niet zo dat dat bewust gaat. Dat gebeurt onbewust."