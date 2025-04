Jan Joost van Gangelen neemt voorlopig gas terug bij ESPN

Jan Joost van Gangelen is voorlopig even niet te zien bij ESPN, zo schrijft de vijftigjarige presentator. Van Gangelen gaat even gas terug nemen.

De journalist meldt het nieuws op Instagram. “Hey lieve allemaal. Ik doe dit niet zo vaak, maar ik wil hier graag iets persoonlijks met jullie delen.”

“Sinds enige tijd heb ik het gevoel dat ik figuurlijk over de kop ben geslagen. Ik zit steeds vaker niet lekker in mijn vel en dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor mijn gezondheid. Uiteraard heb ik er lang en goed over nagedacht en vervolgens in volle overtuiging besloten om even gas terug te nemen”, aldus de presentator.

“Noem het een burn-out of overspannen zijn; ik heb er in ieder geval veel last van en dat vraagt nu om tijd om tot rust te komen en te herstellen. Voor nu betekent dat: even niet werken, goed voor mezelf zorgen, en vertrouwen op het proces. En dat voelt goed.”

Van Gangelen bedankt iedereen voor de begrip en steun. De presentator is al sinds jaar en dag te zien bij ESPN en daarvoor Fox Sports. Van Gangelen is elk weekend in een stadion te vinden en presenteerde onder meer De Eretribune.